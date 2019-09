Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Zu einem tragischen, tödlichen Unfall kam es bereits am Samstagnachmittag in Falkensee. Ein 34-Jähriger wollte mit seinem Auto rückwärts vom Grundstück fahren und bemerkte kurz nach dem Anfahren einen Widerstand bzw. eine Kollision. Er stoppte und fand sein schwer verletztes vierjähriges Kind unter dem Fahrzeug. Sofort alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes begannen mit der Erstversorgung des lebensbedrohlich verletzten Kindes. Ein Rettungshubschrauber brachte es noch in ein Unfallkrankenhaus, wo es aber wenig später verstarb. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruiert. Die Polizei sicherte zusammen mit Kriminaltechnikern Spuren vor Ort und leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.