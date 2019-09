OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Polizei hat am Montag Bilanz für das Herbstfest in Hohen Neuendorf gezogen. Ergebnis: Die jeweils rund 8 000 Besucher pro Festtag haben sich weitgehend friedlich verhalten. Allerdings wurden einige Minderjährige alkoholisiert angetroffen.

Gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsamt hatte die Polizei die Einhaltung des Jugendschutzes im Blick. So wurde "den Heranwachsenden nochmal eindringlich erläutert, dass Personen unter 18 Jahren nur Bier, Sekt und weinhaltige Getränke erwerben und verzehren dürfen", berichtete die Polizei am Montag. "Im Veranstaltungszeitraum konnten bei 21 Jugendlichen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz durch übermäßigen Alkoholkonsum festgestellt werden. Mit den Heranwachsendenwurde ein klärendes Gespräch geführt, in weiterer Folge wurden diese an ihre Erziehungsberechtigten übergeben", heißt es weiter.

Der höchste Alkoholwert wurde am Freitag bei einem 17-Jährigen mit 1,57 Promille und am Samstag bei einem ebenfalls 17-Jährigen mit 1.63 Promille gemessen. Des Weiteren wurden fünf Jugendliche beim Rauchen erwischt, obwohl sie dafür noch nicht alt genug waren.