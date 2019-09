MOZ

Ziltendorf (MOZ) Mit einer Abwandlung des Enkeltricks haben Unbekannte eine 96-Jährige um Geld gebracht. Die Seniorin erhielt am 3. September einen Anruf von einer angeblichen Nichte, die darum bat, Geld für eine Wohnung zu leihen. Die Rentnerin ging auf die Bitte der vermeintlichen Verwandten ein, begab sich zu ihrem Geldinstitut und ließ sich eine fünfstellige Summe auszahlen. Diese übergab sie später an einen jungen Mann, der von der "Nichte" geschickt worden war. Erst einige Tage später vertraute sich die Geschädigte ihrer Tochter an, die daraufhin am Sonntag die Polizei informierte. Die Beamten ermitteln nun wegen Betruges.