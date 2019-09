In Oranienburg eine feste Größe: Die Stout Scouts sorgten am späteren Abend für Stimmung. © Foto: Aileen Hohnstein

Aileen Hohnstein

Oranienburg Von Jazz bis Rock, nicht nur die musikalische Bandbreite war im Weidengarten am Sonnabend groß. Geboten wurde bei der 14. Gitarrenfete in fünf Stunden einiges: Balladen, Liebeslieder oder Instrumentalstücke, Coverstücke oder Selbstgeschriebenes, Nachwuchstalente und gestandene Musiker. "Steffen und ich hatten am Anfang die Idee, einen Abend zu gestalten, bei dem sich Menschen einfach trauen, aufzutreten", erzählte Musiker und Gitarrenlehrer Oliver Dehnick, der gemeinsam mit Weidengarten-Chef Steffen Riehn die Gitarrenfete ins Leben gerufen hat. So ist es schon Tradition, dass zu Beginn aktuelle oder ehemalige Musikschüler von Dehnick auftreten und das Spiel vor Publikum erleben dürfen. "Ich bin richtig stolz, zu sehen, wie meine Ehemaligen flügge geworden sind", sagte Dehnick, der genau wie Steffen Riehn später selbst auf der Bühne steht und Jubel beim Publikum auslöst.

Der 22-jährige Florian Ernst war an diesem Abend auch dabei, mit sieben Jahren hatte er begonnen, bei Oliver Dehnick Unterricht zu nehmen. "Er hat mich inspiriert, Gitarre zu spielen. Deshalb ist es wirklich schön, hierher zu kommen." Mit seiner 16-jährigen Schwester Tamira hatte er am Sonnabend seinen ersten offiziellen Auftritt als Duo "Emotional Outburst". Es war nicht die erste Gitarrenfete, bei der Florian dabei war. Schon dreimal hatte er Akustikcover präsentiert. Dieses Mal war es etwas anderes: Erst seit Januar musizieren die Geschwister aus Leegebruch als "Emotional Outburst", schreiben ihre Stücke selbst, wollen bald eine EP aufnehmen. Beim Publikum kam ihre Musik gut an. "Sie hat eine echt schöne Stimme", fand eine Frau. "Da wird man richtig ruhig, wenn man ihnen zuhört", sagte eine andere.

"Die Aufregung war wirklich riesig, wie beim ersten Musikschulauftritt", sagte auch Hagen Pietrzak. Eigentlich ist er als Sänger und Gitarrist der Band Stampede längst vom Lampenfieber befreit. Am Sonnabend sah es da ganz anders aus, da absolvierte er erstmals einen Soloauftritt und spürte plötzlich die Nervosität.

Nach drei Stücken war alles vorbei, das Publikum zufrieden und Oliver Dehnick lobte die Darbietung als hochklassig. Nicht nur beim Veranstalter war die Begeisterung für Musik zu spüren, auch das Publikum drängte sich in den kleinen Raum in der Gaststätte Weidengarten und verfolgte aufmerksam das Bühnenprogramm. Dabei erhielten die Nachwuchsmusiker genauso viel Applaus wie die etablierten Künstler und Gruppen wie "Stumbling Jay and the fabulous" oder "The Stout Scouts", die später am Abend im Weidengarten für Stimmung sorgten.