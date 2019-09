Sandra Euent

Falkensee (MOZ) "Schau mir in die Augen, Kleines" ist der Titel eines Kommunikations-Workshops, der am 21. September an der Volkshochschule Falkensee stattfindet. Zum humorvollen Umgang mit konfliktbeladenen Alltagssituationen will der Samstags-Workshop anregen. In kompakter Form vermittelt darin die Berliner Mediatorin Kirsten Wenzel handlungsorientiertes Wissen über geschlechtsspezifische Kommunikationsstile, Rollenerwartungen und die schlichte Frage: Wieso klappt die Verständigung zwischen Mann und Frau manchmal nicht?

Themen des Workshops sind unter anderem Körpersprache, nonverbale Signale und der Nutzen von Humor als Mittel zur Deeskalation. Am Ende sollen teil-nehmende Frauen und Männer eine realistische Einschätzung eigener Verhaltensmuster bekommen, damit sie Konflikte im Alltag eigenständig besser erkennen und bewältigen können. Der Kurs findet am 21. September von 10 bis 18 Uhr in der Poststraße 15 in Falkensee statt. Weitere Infos und Anmeldungen noch bis zum 16. September telefonisch unter 03321/4036718, online auf $(LEmailto:vhs@havelland.de:vhs@havelland.de:vhs@havelland.de)$ möglich:www.vhs-havelland.de oder per E-Mail an $(LEmailto:vhs@havelland.de:vhs@havelland.de)$ möglich|_blank)$.