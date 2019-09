Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Ein lautes Grunzen hat am Samstagmorgen die Anwohner in der Straße Am Wacholderbusch in Birkenwerder geweckt. Eine Rotte Wildschweine war dort unterwegs. Mindestens vier große Tiere und sechs bis sieben Frischlinge wühlten sich durch drei Gärten.

Wie sich die Tiere Zugang verschafft hatten, blieb am Tage unbeantwortet. Die Grundstücke sind alle eingezäunt. "Wir haben keine Ahnung, wo die hergekommen sind", erklärt Anke Wagner, während sie sich mit ihren beiden Söhnen Lennart und Liam den Schaden besieht. Von der sonst gepflegten Rasenfläche ist nichts mehr zu sehen. Tiefe Krater durchziehen den Boden. Die Drähte für den Rasenroboter liegen frei. "Die Zäune haben wir alle überprüft. Wie die riesigen Tiere dort durchgedrungen sind, ist völlig unklar", sagt Lennart Wagner. Der Drahtzaun schließt fast bis zum Boden, die Rotte muss mit Macht vom Nachbargrundstück "durchgebrochen" sein. Ob die Versicherung den Schaden übernimmt, will Anke Wagner prüfen lassen. Vorerst drücken die Söhne die Grasnarben wieder zurück in die Löcher.

Versicherung tritt nicht ein

"Das ist höhere Naturgewalt", sagt Versicherungsexperte Dethlef Runge aus Birkenwerder. Er wolle zwar nicht ausschließen, dass es eine Versicherung gegen Schäden durch Wildschweine geben könnte, aber die üblichen Schutzpolicen wie Hausrat- und Gebäudeversicherung decken den entstandenen Schaden nicht, erklärte er auf Nachfrage.

Das aktuelle Problem mit den Wildschweinen ist in den S-Bahn-Gemeinden nicht neu. Regelmäßig ziehen Rotten durch die Siedlungen. Gerne wühlen sie gewässerte Gärten nach tierischer und pflanzlicher Nahrung um. Aktuell sind im Rathaus Birkenwerder mehrere Meldungen eingegangen.

Bereits am Wochenende ist der Stadtjäger auf die Pirsch gegangen und hat zwei Rotten entdeckt. "Wir prüfen jetzt die Laufwege der Wildschweine", erklärt Bürgermeister Stephan Zimniok den Hintergrund der Suche. Entlang der Laufwege sollen dann an den Ortsrändern Vergrämungsmittel versprüht werden. Das soll die Tiere davon abhalten, Siedlungsräume aufzusuchen.

"Am Friedhof hat das gut geklappt", sagt Zimniok. Auch in der Nachbargemeinde Hohen Neuendorf ist dieses Vorgehen bereits erfolgreich gewesen. Da das Mittel aber unangenehm riecht, ist es in Wohngebieten nur bedingt einsetzbar. In den nächsten Tagen werden im Rathaus Birkenwerder weitere Strategien gegen die Wildschweine erarbeitet. Geprüft wird beispielsweise, ob Ablenkungsfütterungen im Wald möglich sind.

Wie hoch die Schäden in den betroffenen Privatgärten in Birkenwerder sind, ist der Gemeindeverwaltung nicht bekannt. Die Kosten für die Reparatur der Straßenbankette, die die Wildschweine ebenfalls durchwühlen, sind nach Einschätzung des Bürgermeisters überschaubar.

Hohe Investitionskosten

Betroffen von der Wildschweinplage ist auch die Asklepios Klinik in Birkenwerder. Die Tiere kommen regelmäßig auf das großzügige Gelände. "Sie richten erheblichen Schaden an", sagt Geschäftsführer Dr. Sven Reissner. Deshalb werde jetzt der Bau eines Zaunes rund um das Klinikgelände vorbereitet. Im nächsten Jahr soll er aufgestellt werden. Reissner geht von einer Investitionssumme von gut Hunderttausend Euro aus. Erst wenn der Zaun steht und die Ein- und Ausfahrten wildschweinsicher sind, soll der Wiederaufbau der Gartenanlagen in Angriff genommen werden.