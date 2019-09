Wolfgang Gumprich

Rönnebeck Geschmückte Vorgärten in allen Variationen wiesen schon Tage zuvor auf das Erntefest in Rönnebeck hin. Am Sonnabend war es dann soweit:

Nach dem Gottesdienst rollten rund 20 festlich drapierte Wagen durch das Dorf. Zur Begrüßung spielte das Feuerwehrblasorchester Gransee; es schlossen sich die Kleinen der Schönermarker Kita "Wiesenknirpse" an. Zum Lied der "Regenbogenfarben" zeigten sie einen Tüchertanz in den Farben des Regenbogens. Als Zugabe gab es einen Bienentanz zur Musik der Biene Maja. Verzückt hielten Väter und Mütter ihre Handys hoch, um die Tanzkünste ihrer Sprösslinge für die Ewigkeit festzuhalten.

Mit einer langen Parodie auf die TV-Serie "Das Supertalent" hatte die "Spaßmannschaft Rönnebeck" alle Lacher auf ihrer Seite. Auf dem Platz war dann Augenmaß gefragt, galt es doch, von einem Rundholz 299 Gramm abzusägen. Besonders beliebt bei den jungen Männern war der Schubkarrenslalom. Dabei musste eine mit zwei leeren Milchkannen beladene Sackkarre über einen Slalom-Parcours geschoben und ein Paar Gummistiefel dabei aufgesammelt werden. Die mussten dann am Ziel in einen etwa fünf Meter entfernten Treckerreifen geworfen werden. Abends legte Disk-Jockey MC die passende Party-Mucke zum Mitsingen und Tanzen auf.