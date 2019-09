Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Kraftfahrern, namentlich auch jenen der OVG-Linienbusse, stehen ab kommenden Montag, 16. September, in Oranienburg vier harte Wochen bevor. Denn zu der Vollsperrung der Saarlandstraße wegen des Neubaus der Dropebrücke gesellt sich eine weitere innerstädtische Vollsperrung. Viele befürchten ein absolutes Verkehrschaos nicht nur in der Oranienburger Innenstadt. "Wegen der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit den neuen Bushaltestellen ist diese Vollsperrung leider unvermeidbar", sagt Stadtsprecher Gilbert Collé.

Gesperrt wird die Stralsunder Straße am Knotenpunkt mit der Schulstraße. Dort entsteht der Regenwasseranschluss für die neuen Bushaltestellen nördlich des Bahnhofs. Auch die Fahrbahn und der Gehweg werden an dem Knotenpunkt neu gestaltet, sagt Collé.

Neue Einbahnstraßenregelung

Damit ist die Stralsunder Straße geteilt. Die Parkplätze an ihrem nördlichen Ende können von der Bernauer Straße aus erreicht werden. Wer sie nutzen will, muss sie über die Bernauer Straße allerdings auch wieder verlassen. Die Stralsunder Straße wird zudem zwischen Willy-Brandt-Straße und Krebststraße als Einbahnstraße ausgewiesen. Zum Bahnhof gelangt man also nur aus Richtung Willy-Brandt-Straße. Die Einbahnstraßenregelung in der Schulstraße wird für die Zeit der Vollsperrung aufgehoben.

Fußgänger können das Nadelöhr an der Baustelle in der Stralsunder Straße allerdings passieren. Radfahrer, die ihr Rad schieben, kommen ebenfalls vorbei. "Je nach Baufortschritt wird die Fußgängerführung an der Baustelle mehrfach geändert", sagt Gilbert Collé. "Wenn dort aber alle aufeinander Rücksicht nehmen, sollte das kein Problem sein", ist er überzeugt. Die Stadt Oranienburg sei bemüht, die Einschränkungen so klein wie möglich zu halten und sie hoffe außerdem, dass die Vollsperrung in vier Wochen wirklich beendet sei.

Neben den alltäglichen Verkehrsströmen in der Kreisstadt, die sich zu einem großen Teil neue Wege suchen müssen, bedeutet die Vollsperrung der Stralsunder Straße aber auch eine große Herausforderung für alle Nutzer von neun OVG-Buslinien, die nicht mehr unmittelbar vor dem Bahnhof halten. Ihre Wege zur Bahn verlängern sich dadurch zum Teil natürlich erheblich. Die gewohnten Anschlussbeziehungen zur S- und Regionalbahn dürften für viele kaum mehr zu schaffen sein. Darauf sollten sich ÖPNV-Nutzer vorab schon mal einstellen.

Busse verkehren anders

Über folgende Änderungen in ihrem Fahrplan informiert die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG):

Linie 800 (Oranienburg – Bärenklau – Kremmen – Flatow: Richtung Flatow: Haltestelle Bernauer Straße entfällt; Abfahrt an der Ersatzhaltestelle Rungestraße über Sachsenhausener Straße zur Haltestelle Gericht, dann regulärer Linienverkehr. Richtung Oranienburg Ausstieg zum Bahnhof an der Ersatzhaltestelle Bernauer Straße/Stralsunder Straße.

Linie 801 (Oranienburg – Beetz – Ludwigsaue), Linie 802 (Oranienburg – Neuendorf – Löwenberg), Linie 803 (Oranienburg – Liebenwalde – Liebenthal): Richtung Ludwigsaue, Löwenberg, Liebenthal: Haltestelle Bernauer Straße entfällt; Abfahrt Ersatzhaltestelle Rungestraße, Heidestraße, dann regulärer Linienverkehr.

Richtung Oranienburg: Ausstieg zum Bahnhof an der Endhaltestelle Bernauer Straße/Stralsunder Straße.

Linie 804 (Oranienburg, Rewestraße – Gedenkstätte – Malz ), Linie 821 (Oranienburg, Birkenallee – Gedenkstätte – Oranienburg, Tiergarten): Richtung Malz und Tiergarten: Haltestelle Bernauer Straße entfällt; Linienführung über Ersatzhaltestelle Lehnitzstraße, Ersatzhaltestelle Willy-Brandt-Straße, dort Ausstieg zum Bahnhof, Haltestelle Dr.-Heinrich-Byk-Straße, regulärer Linienweg. Richtung Rewestraße und Birkenallee: Haltestellen André-Pican-Straße und Dr.-Heinrich-Byk-Straße entfallen; Ausstieg zum Bahnhof an der Bernauer Straße/Stralsunder Straße (vor dem Möbelhaus Paeske).

Linie 805 (Oranienburg – Wensickendorf – Liebenwalde): Richtung Liebenwalde: Abfahrt an der Ersatzhaltestelle Rungestraße, Haltestelle Bernauer Straße, Ersatzhaltestelle Bernauer Straße/Stralsunder Straße, regulärer Linienverkehr. Richtung Oranienburg: Haltestelle Bernauer Straße entfällt, Ausstieg zum Bahnhof an der Ersatzhaltestelle Bernauer Straße/Stralsunder Straße (vor dem Möbelhaus Paeske).

Linie 823 (Oranienburg – Germendorf – Kremmen): Abfahrts- und Endhaltestelle ist jeweils die Ersatzhaltestelle Rungestraße.

Linie 824 (Oranienburg, Velten, Hennigsdorf): Richtung Hennigsdorf: Haltestelle Bernauer Straße entfällt; Abfahrt Ersatzhaltestelle Rungestraße, Breite Straße, regulärer Linienverkehr. Richtung Oranienburg: Ausstieg zum Bahnhof an der Ersatzhaltestelle Bernauer Straße/Stralsunder Straße.

Mehr Informationen gibt es unter anderem unter www.ovg-online.de.