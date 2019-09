Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Männerwohnheim in Wien, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Adolf Hitler mietet sich hier ein und trifft auf den jüdischen Buchhändler Schlomo Herzl. Tanja Schumann, Justin Novak und sieben Mitschüler mimen darin Studenten und verarmte Musiker.

"Es ist Winter, also eiskalt, das müsst ihr euch vorstellen", sagt Clara Schoeller. Sie spielt Gretchen in dem Stück "Mein Kampf – Eine Farce von George Tabori". Das Potsdamer Theater Poetenpack führt es am Donnerstag, beim Campusfest, erstmals mit Schülern des Oberstufenzentrums Palmnicken auf.

"Es ist ein tolles Arbeiten, weil die Schüler viel rüberbringen", sagt Schauspieler Thomas Wiesenberg am Montag, dem dritten von insgesamt fünf Probentagen mit den Jugendlichen. Keshia Ring hat wie die meisten schon in der OSZ-Theatergruppe Erfahrung gesammelt. "Das Thema ist herausfordernd, aber ich finde schön, wie damit umgegangen wird. Es gibt auch komische Momente", sagt die 18-Jährige.

Donnerstag, 19 Uhr, Aula des OSZ, Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. www.theater-poetenpack.de