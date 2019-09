Matthias Henke

Gransee Seit Jahren bereits in der Diskussion ist der Bau eines Radweges zwischen Gransee und Zehdenick entlang der Landesstraße. Bislang existiert davon in Zehdenick jedoch erst nur ein Teilstück zwischen dem Bahnübergang Klausdamm und Abzweig Mildenberg. Wann es mit dem Projekt weitergeht, konnte der für Bauen und Liegenschaften zuständige Fachbereichsleiter in der Amtsverwaltung, Nico Zehmke, während der Einwohnerfragestunde im Stadtentwicklungsaussschuss jedoch nicht sagen. Bis auf eine ungeklärte Sache habe man sich alle nötigen Grundstücke sichern können. Kaum eine Hauptausschusssitzung sei vergangen, in der nicht dies betreffende Grundstücksangelegenheit zu besprechen gewesen sei. "Das Projekt funktioniert aber nur, wenn auch auf Zehdenicker Seite die Voraussetzungen geschaffen werden. Inwieweit in der Nachbarkommune die Grundstücksfragen bereits geklärt worden seien, dazu liegen ihm keine Informationen zu vor, so Zehmke weiter. Daher könne man auch keine Schätzung zu einem möglichen Baubeginn abgeben, betonte er, als aus dem Publikum hinsichtlich einer Jahreszahl nachgehakt wurde.