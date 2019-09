Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadt Fürstenwalde möchte vom Handel mit Kohlenstoffdioxid-Zertifikaten profitieren und das Thema über den Verband der Waldbesitzer bei der Bundesregierung platzieren.

125 Euro pro Hektar Wald würde die Stadt aktuell im Emissions-Zertifikatshandel einnehmen, sagte Bürgermeister Matthias Rudolph im Hauptausschuss. Bei einer Gesamtfläche von 4800 Hektar Stadtforst entspräche das jährlichen Einnahmen von 600 000 Euro. Fünf Tonnen Kohlenstoffdioxid werden laut Rudolph pro Jahr von einem Hektar Wald absorbiert. "Es gibt die Forderungen, Waldbesitzer in der jetzigen Krise zu unterstützen. Über CO2-Zertifikate gäbe es eine gerechte Umverteilung, weil diejenigen, die CO2 emittieren, an diejenigen zahlen, die es absorbieren", so Rudolph. Im konkreten Fall seien das die Bäume.

Letztere stehen durch die Trockenheit der vergangenen Monate extrem unter Stress. Darauf wies Stadtforstdirektor Thomas Weber in seinem Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf 2019 hin. Die Zunahme von Schadholz führe zu Marktverwerfungen, die sich auch im Wirtschaftsplan niederschlagen. Aufgrund der geringen Preise, die gegenwärtig am Holzmarkt erzielt werden können, empfahl Weber, von weiterem Holzeinschlag bis auf weiteres abzusehen.

Der aktuelle Marktpreis von 15 Euro je Kubikmeter Holz (normal 35 Euro) würde bezogen auf im Schnitt 24 000 Kubikmeter Stadtforst-Holz, die jedes Jahr in den Verkauf gehen, für den Eigenbetrieb einen Verlust von 480 000 Euro bedeuten, rechnete Weber vor. Noch hielten sich die Auswirkungen in Grenzen, da der Großteil des Holzes zwischen Herbst und Frühjahr "zu Preisen, die halbwegs auskömmlich sind", am Markt platziert werden konnte.

Der bisherige Geschäftsverlauf, so der Stadtforstdirektor, lasse erwarten, dass das geplante Ergebnis von minus 43 700 Euro nicht überschritten werde.