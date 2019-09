MOZ

Beeskow (MOZ) Die schönsten Tiergeschichten von Peter Hacks werden am Donnerstag in der Beeskower Stadtbibliothek "Kupferschmiede" gelesen. Und das von jemanden, der die perfekte Stimme dafür hat. Zu Gast ist Christian Steyer, der sonst die Texte für die MDR-Kultserie "Elefant, Tiger & Co." spricht.

"Mit struppiger Löwenmähne und charmantem Lächeln verzaubert er sein Publikum", versprechen die Veranstalter. Alle Geschichten, darunter auch die von der schwererziehbaren Raupe und dem Bär auf dem Försterball, kann man schnell und einfach deuten. Sie sind so auch für Kinder geeignet. Wer länger nachdenken möchte, findet Ansätze zu aktuellen gesellschaftlichen Prozessen.

Die Lesung mit Christian Steyer beginnt um 19 Uhr, Karten sind in der Bibliothek Beeskow oder unter Telefon 03366 152174 erhältlich.