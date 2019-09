MOZ

Bad Freienwalde Der Freundeskreis Schloss Freienwalde lädt am 21. September, 16 Uhr, zu einer Lesung mit Dirk Brauns ins Teehäuschen am Schloss Freienwalde ein. Der Autor liest aus seinem Roman "Die Unscheinbaren". "Es ist ein mitreißender Plot, diese deutsch-deutsche Spionagegeschichte - und zum Großteil ganz real: Die Geschichte der Familie Brauns ist die Geschichte des Autors". schwärmt Marie-Theres Suermann, Vorsitzende des Freundeskreises Schloss Freienwalde.

Der 18-jährige Martin Schmidt muss erleben, wie der Stasi seine Eltern verhaftet. Diese hatten viele Jahre – angeworben von einem westdeutschen Schwager der Eltern – für den Bundesnachrichtendienst spioniert. Als seine Mutter später frei kommt, folgt er ihr in den Westen. Als er Jahre später von Historikern gebeten wird, seine Geschichte zu erzählen, holen ihn die traumatischen Erlebnisse wieder ein. Schmidt taucht ein in die düstere Welt der Geheimdienste und toten Briefkästen. Dabei deckt er schockierende Informationen auf, wer die Eltern damals verraten und davon profitiert hat, und wer büßen musste.

Dirk Brauns wurde 1968 in Ost-Berlin geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Wehrdienst in der NVA studierte er von 1990 bis 1993 Dramaturgie und szenisches Schreiben an der Hochschule der Künste in Berlin. Ab 1999 war er dann Korrespondent für verschiedene Printmedien in Peking, Warschau und Minsk