Martin Risken

Zabelsdorf (GZ) Die neue Struktur des Wasser- und Bodenverbandes Uckermark-Havel nimmt Konturen an. In der vergangenen Woche waren die Verbandsmitglieder zur Wahl des Verbandsausschusses aufgerufen, der anstelle der Verbandsversammlung künftig alle wichtigen Entscheidungen treffen wird. 21 Ausschussmitglieder gehören dem Gremium an, das am 7. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen wird, um den Wirtschaftsplan 2020 zu beschließen und einen neuen Vorstand zu wählen.

Die Zahl der Verbandsmitglieder ist seit dem vergangenen Jahr enorm gestiegen, weil aufgrund geänderter Gesetzlichkeiten jeder Grundstückseigentümer im Verbandsgebiet Mitglied werden kann. Überwiegend land- und forstwirtschaftliche Unternehmen sind dem Verband seitdem beigetreten, 28 neue Mitglieder traten ein. Für dieses Jahr liegen Anträge von weiteren elf Eigentümern vor, wie Geschäftsführer Michael Nitschke am Montag erklärte. Nach vorläufigem Wahlergebnis gehören dem Verbandsausschuss aus der Stadt Fürstenberg Robert Philipp, Matthias Wunderlich, Sarah Zabel und Ute Liebhold als an, aus dem Wahlbezirk Gransee sind dies Christina Riß, Jörg Reinke, Joachim Nettelbeck und Manfred Klemt, aus Zehdenick Tino Kubaty und Norbert Gerth. Außerdem noch weitere Mitglieder aus Lychen, Boitzenburg, Templin und Gerswalde. Der Ausschuss ist für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Verbandsvorsteher ist seit 1990 Dieter Wolff. Ob er erneut für den Vorsitz antreten wird, ließ Nitschke am Montag offen.