Bernau (MOZ) Seine Hilfsbereitschaft ist einem Autofahrer teuer zu stehen gekommen. Der 46-Jährige hatte am Freitagabend am Autobahndreieck Barnim an der Tangente zur A11 angehalten, weil ein anderer Autofahrer offenbar Probleme hatte. Der Unbekannte gab an, kein Benzin und kein Geld zu haben – und warf einen goldfarbenen Ring ins Auto, was sein Gegenüber bewog, ihm 90 Euro zu geben. Als der Fremde um eine Zugabe bat, weil er sie angeblich für Geschäfte benötigte, und weitere goldfarbene Schmuckstücke auf den Autositz warf, fuhr der Mann, gefolgt von dem "Bittsteller", nach Bernau, um am Geldautomaten mehrere hundert Euro abzuheben. Als er, weil ihm doch Zweifel kamen, von dem Unbekannten verlangte, sich auszuweisen, riss dieser ihm das Geld aus der Hand und raste davon.