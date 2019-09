MOZ

Basdorf (MOZ) Mit dem Schrecken davongekommen ist eine betrunkene Autofahrerin bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag in der Zühlsdorfer Straße in Basdorf. Die 43 Jahre alte Frau war aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Schaden: rund 20 000 Euro.