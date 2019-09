Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Einmal im Jahr öffnen sich Türen, die sonst verschlossen sind. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag konnten die Besucher in Eberswalde und Umgebung unter anderem die Alte Tischlerei Blankenburg, den Wasserturm Finow sowie die Johanniskirche in der Innenstadt besichtigen. Hunderte Geschichts- und Kulturinteressierte hatten sich auf den Weg gemacht, um auf den Spuren des Vergangenen zu wandeln.

Im Wasserturm Finow konnte man beispielsweise lernen, wie das Prinzip Wasserturm funktioniert und wie pfiffig und ausgeklügelt die Ingenieure und Handwerker das Bauwerk im Jahr 1917 gebaut haben. Fördervereinschef Heiko Schult freute sich über reges Interesse und großen Besucherstrom. Nicht unweit entfernt konnte das 1932 erbaute Kupferhaus besichtigt werden. Als eines der ersten Fertighäuser gilt es heute als Pionier des Wohnungsbaus für Massen.

In der Alten Tischlerei Blankenburg, die sich ebenfalls in Finow befindet, wurde man direkt beim Betreten der alten Werkstatt in längst vergangene Zeiten versetzt. "Die Werkstatt ist in großen Teilen noch im Originalzustand der 30er Jahre", so Marko Blankenburg, der zusammen mit seiner Frau versucht das Erbe seiner Familie zu bewahren. Mehr als 180 Besucher kamen im Laufe des Sonntags in die Alte Tischlerei und wurden von der Familie durch die Räume geführt. "Wir haben das Glück, dass alle Tischlermeister der Blankenburgs akribisch waren". So würden noch Original-Zeichnungen von Möbelstücken, Leisten, Türfüllungen und Rosetten griffbereit im Lager liegen. Das sogenannte Meisterbüro, in dem die Aufträge der Kunden besprochen und erteilt wurden, ist seit Jahrzehnten unangetastet. "Als wären 1930 einfach die Türen geschlossen worden", bringt es Franziska Blankenburg auf den Punkt. Jüngst sei ein ehemaliger Lehrling hier gewesen und habe sein Schubfach mit seinen alten Werkzeugen unangetastet vorgefunden, wie er es einst verlassen habe, erzählt Blankenburg. In der Werkstatt wurden vornehmlich Stühle, Tische und Schränke gefertigt. Ein Stuhl habe beispielsweise neun Reichsmark gekostet. "Das war noch richtige Handarbeit", ist die Inhaberin überzeugt. "Werfen sie solche alten Möbel bloß nicht weg", rät sie den Besuchern. Es stecken so viele Arbeitsstunden und Fleiß in einem Möbelstück. Diese Zeitzeugen deutscher Handwerkskunst müsse man wertschätzen. Sie habe auch schon alte Möbel vor dem Sperrmüll gerettet, wenn sie herrenlos auf der Straße standen. In den 30er Jahren florierten die Tischlerei Blankenburg dank der wachsenden Industrie in Finow. Mehr als 20 Angestellte zählte der Betrieb damals, wie ein Blick in die akribisch geführten Lohnbücher zeigt.

Nachnutzung für Kirche gesucht

Auch die Johanniskirche in der Innenstadt öffnete sich am Sonntag dem Publikum. Das Interesse war groß. Rund 50 Besucher zählte Tino Kotte vom Kirchenkreises Barnim. Er erklärte, welche Ideen es derzeit für eine Nachnutzung des Gotteshauses gebe. Vor allem Eberswalder zog es in die historischen Mauern, hegen doch viele Erinnerungen an die Kirche. Zu Gast waren auch Karin und Walter Friedrich aus Finow. Die beiden haben am 23. August vor genau 50 Jahren in der Johanniskirche geheiratet und möchten gern wissen, was aus der seit 2012 geschlossenen Kirche werden soll. Laut Tino Kotte gibt es Überlegungen die Kirche in ein Kreiskirchen-Zentrum und Treffpunkt umzubauen.