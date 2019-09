Wilfried Hohmann

Müllrose Zum Auftakt der Punktspielsaison haben die Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland in der Verbandsliga Süd gegen HC Spreewald mit 26:17 (10:7) gewonnen. Für das Team vom neuen Trainer Tobias Hallert war dieses Spiel nicht ganz so einfach. Schließlich hatte die HSG im Training einiges Neues eingebaut und einzelne Spielzüge verändert. Dazu noch der Einbau der neuen Spielerinnen Marie-Luise Otto, Lisa Sophie Schübler und wenn man so will auch Rückkehrerin Luisa Lehmann, die die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison nicht für die HSG gespielt hatte. Verstärkt wurde das Ganze auch noch durch den ungewohnten Rummel mit Sponsorenfotos vor dem Spiel, neuer Spielkleidung und einem gänzlich unbekannten Gegner.

Aber mit dem Anpfiff war die gesamte Nervosität wie weggeblasen. Ehe die Spreewälderinnen überhaupt in dieses Spiel fanden, lagen sie nach sechs Minuten mit 0:6 hinten. Dafür gesorgt hatten drei Treffer von Luisa Lehmann sowie je einer von Caroline Hallert und Nora Reinhardt.

Doch dann hatten die Spreewälderinnen den ersten Schock überwunden und verkürzten mit drei Treffern am Stück auf 3:5. In der vergangenen Saison hatten solche Serien an Gegentoren bei den HSG-Frauen für weitere Verunsicherung und Verlust der spielerischen Linie geführt.

Nicht so in diesem Spiel. Mit sicherem Passspiel, vielen Positionswechseln und verschiedenen Angriffsvarianten setzte die HSG die gegnerische Deckung permanent unter Druck und nutzte die sich daraus ergebenden Tormöglichkeiten konsequent. So erhöhten vor allem Caroline Hallert und Luisa Lehmann, aber auch Lea Panzer und Anika Weber bis zur 26. Minute wieder auf sechs Tore zum 10:4.

Lediglich in den verbleibenden fünf Minuten ließen es die Schlaubetalerinnen dann etwas an Konzentration sowohl in der Deckung als auch im Angriff vermissen. Das nutzten die Spreewälderinnen sofort zu einer Serie von drei Toren und verkürzten bis zur Halbzeit auf 7:10.

Gäste verkürzten weiter

Zu Beginn der 2. Halbzeit sah es zunächst so aus, als wenn die Gäste den Pausenrückstand weiter verkürzen und doch noch eine Wende in diesem Spiel herbeiführen könnten. Sie verkürzten den Rückstand auf zwei Tore zum 10:8 beziehungsweise 11:9. Doch das ließen die Gastgeberinnen nicht zu. Zunächst erhöhten Nora Reinhardt (2) und Luisa Lehmann (1) auf 14:9. Bis zur 40. Minute gelangen den Spreewälderinnen nur noch zwei Treffer zum 11:14.

Danach kam die spielerisch beste Phase der HSG-Frauen in diesem Spiel. Mit je zwei Treffern von Lea-Sue Panzer, Nora Reinhardt und Caroline Hallert sowie einem weiteren Tor von Anika Weber zog die Mannschaft von Tobias Hallert auf neun Tore zum 20:11-Zwischenstand in der 47. Minute davon. Damit war dieses Spiel dann endgültig entschieden, der Torhunger aber noch längst nicht gestillt. Vor allem Luisa Lehmann drehte mit fünf Toren jetzt richtig auf und mit zwei weiteren Treffern von Caroline Hallert erhöhten die HSG-Mädels weiter auf 26 Treffer. Da war es dann am Ende auch völlig egal, dass der Gegner auf 17 Treffer kam. In jedem Fall war es zumindest phasenweise eine gute spielerische Leistung, die Lust auf mehr machen.

Mehr Gegenwehr in Guben

HSG-Trainer Tobias Hallert: "Insgesamt eine spielerisch ordentliche Leistung und ein völlig verdienter Sieg. Allerdings haben wir in unserem Spiel immer wieder einmal Phasen, wo wir unkonzentriert sowohl in der Abwehr als auch im Angriff agieren. Das müssen wir möglichst schnell abstellen. Denn bereits nächste Woche geht es zu Chemie Guben, der Fehler in unserem Spiel sicher härter bestraft, als das heute der HC Spreewald tat."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz (im Tor), Marie-Luise Otto, Sina-Sophie Schübler, Caroline Hallert 5, Lea-Sue Panzer 4, Lysianne Kersten 0/1, Luisa Lehmann 10/2, Sarah Regen, Jenny Hale, Nora Reinhardt 6/2, Anika Weber 1

Schiedsrichter: Lothar Opitz/Indra Richter – Siebenmeter: HSG 6/4, HC Spreewald 0 – Zeitstrafen: HSG 2, HC Spreewald 3