Leipzig Das Trainer-Duo Andre Schumacher und Renee Freyer war mit acht Faustkämpfern in die Messestadt gereist. Nach der Sommerpause und dem vierwöchigen Training waren auch einige Anfänger beim Turnier des Boxrings Atlas dabei. So bestritten der talentierte Ali Karaca und die junge Amazone Michelle Gerke ihre ersten Duelle, wurden für ihren Kampfgeist mit einer Silbermedaille belohnt. Steven Bezill gewann seinen Premierenkampf klar nach Punkten, konnte aufgrund einer Fußverletzung zum Finale dann leider nicht mehr antreten.

Ihre Kämpfe um den Turniersieg verloren Emil Schultz und Sophie Schmidt, Litonie Kryczin und Ramasan Gishlakaev sowie auch Moussa Kassab, der im Halbfinale noch einen vorzeitigen Erfolg dank eines schweren Niederschlags gelandet hatte. Die Löwenpokale sicherten sich Kämpfer vom BV Weimar und vom BSK Hannover Seelze, vom PSV Rostock und vom BC Zwickau.

Nächster Höhepunkt für die Fürstenwalder Boxer sind die offenen Kreismeisterschaften am 21. September im Nissan-Autohaus. Chef-Organisator Schumacher hat für dieses Event von Sport und Wirtschaft sechs Vereine aus Brandenburg und Berlin eingeladen. In rund 15 Gefechten wollen die einheimischen Kämpfer ihr Können unter Beweis stellen – in der Hoffnung auf zahlreiche Zuschauer.