Helmut Musick

Beeskow Mit dem Handicap von nur elf einsatzfähigen Spielern, davon zwei Torhüter, reisten die Landesklasse-Fußballer von Preußen Beeskower zum Kreisligisten nach Rießen. So musste Pascal Jedro über die gesamte Spielzeit als Feldspieler agieren und belohnte sich mit einem Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Kreisstädter.

Das Spiel begann mit der Führung der Gastgeber. Chris Eitner setzte sich in der 5. Spielminute auf rechts durch und zog aus spitzem Winkel ab. Der scharf geschossene Ball rutschte Torhüter Sebastian Schmidt über beide Hände und kam kurz hinter der Torlinie auf. Die Preußen versuchten daraufhin, unbeirrt und mit schnellem geradlinigen Spiel den Gegner unter Druck zu setzen. Doch Raphael Schneider jagte den Ball freistehend über den Kasten von Torhüter Gunnar Wolff (16.) und David Stark scheiterte am Schlussmann des Gastgebers (18.). Weitere Chancen im Zwei-Minuten-Takt folgten. In den Kontern deutete die Spielgemeinschaft immer ihre Gefährlichkeit an, so in der 21. Minute.

Die Preußen zeigten wiederum viel Laufarbeit und schnelle Kombinationen. Als sich Max Rosengart durchsetzte (25.), zog Ronny Galle die Notbremse ziehen und sah die Rote Karte. Aus dem folgenden Freistoß konnten dieGäste aber kein Kapital schlagen, ebensowenig aus Chancen von Jedro und Rosengart. Stattdessen traf Schneider nach Pass von Stark zum verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Beeskower nochmals den Druck. Nach einem Angriff über die linke Seite marschierte Stark allein in den Strafraum und vollendete zum 2:1.

Gäste im Abschluss zu ungenau

Weitere Chancen im Abschluss vereitelten die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber, oder die Beeskower scheiterten an der eigenen Ungenauigkeit. Erst in der 68. Minute war dann der etatmäßige Torhüter Pascal Jedro nach Flanke von Raphael Schneider erfolgreich, bevor dieser selbst zum 4:1-Endstand traf und die Preußen ungefährdet die nächste Pokalrunde erreichten.

So sah es auch Trainer Robert Fröhlich: "Man sollte das Spiel gegen einen unterklassigen Gegner nicht überbewerten. Aber meine Mannschaft hat schnell und geradlinig gespielt und guten Kombinations-Fußball gezeigt. Das einzige Manko war die Schwäche im Abschluss. Von den Chancen her hätte es zweistellig werden müssen."