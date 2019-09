Jörg Hanisch

Müllrose (Freier Autor) Während der Woche sah es noch ganz gut aus: Sonne und Wind versprachen optimale Bedingungen für das Segeln auf dem Müllroser See, vor allem für die geplante Segelregatta. Als der Vorsitzende der Abteilung Segeln des Müllroser Sportvereines, Andreas Kemnitz, und die ersten Crewmitglieder am Sonnabend auf dem Seglerstützpunkt mit den Vorbereitungen auf die Regatta begannen, sah es auch noch gar nicht so schlecht aus.

Als aber immer mehr Segler eingetroffen waren, gingen immer mehr bange Blicke gen Himmel, der mittlerweile seine Schleusen geöffnet hatte. Auch der Windsack hing schlaff herunter. Die Wetter-Apps auf dem Handy versprachen ebenfalls keine Besserung, zeigten ein genau in Windrichtung liegendes Regenband, das scheinbar nicht enden wollte. Die elektronische Windindikation verhieß auch nichts Gutes und selbst die Auskunft des Flugleiters des Verkehrslandeplatzes Eisenhüttenstadt konnte die Mienen nicht aufhellen.

Nach eingehenden Beratungen der Regatta-Leitung mit den Seglern verkündete Andreas Kemnitz den Entschluss: "Wasser von unten und von oben, kein Wind, die Regatta wird verschoben und statt Segel zu setzen erfolgte jetzt das Anfeuern des Grills."

Die Jugendabteilung der Segler mit Sarah, Saskia, Matti und Marius nahmen sich dieser Sache an. Und während Sarah ganz werbemäßig im T-Shirt "10 Jahre Segeln Müllrose" die Bratwürste drehte, ergab sich die Gelegenheit mit Saskia und den Jungs zu sprechen. Was ist das Faszinierende am Segeln? "Wir können und müssen als Segler selbst entscheiden, wie wir unser Boot steuern, weil keine Fahrt der anderen gleicht. Wind und Wetter sind die Faktoren, die es immer wieder interessant machen und für Abwechslung sorgen." Saskia ergänzt, dass auch das "Seele baumeln lassen" mal ganz gut ist und das Genießen der Ruhe und natürlich die Gemeinschaft der Segler untereinander.Wer als Sieben- bis Achtjähriger kommt, beginnt im Optimist, der kleinsten Bootsklasse und erlernt darin das ABC des Segelns, bis das Boot zu klein wird. Dann erfolgt der Umstieg auf OK-Jollen und andere Jugendboote.

Der Regatta-Start wurde derweil auf den 28. September festgelegt, da an diesem Tag sowieso das Absegeln stattfinden soll. Aber das ist nicht das Ende der weißen Segel auf den Müllroser See. Einige Verwegene hoffen auf eine dicke Eisschicht um dann mit dem Eissegler über den See zu flitzen.

Interessierte am Segeln können immer Sonnabends zu den Trainingszeiten des Sportvereins ab 14 Uhr vorbeischauen. Erste Kontakte und Anmeldungen sind über segeln.muellrose@web.de möglich.