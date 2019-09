MOZ

Erkner (MOZ) Unfall oder Mord? Kann man Menschen mit Körperteilen töten? Fragen wie diesen widmet sich der Kölner Kriminalbiologe Mark Benecke am 8. November in Erkner. "Fälle am Rande des Möglichen" ist Titel des Programms in der Stadthalle, das um 20 Uhr beginnt.

Der Forensiker hat sich die Erforschung des Lebens nach dem Tode zur Aufgabe gemacht – und kann etwa anhand von auf Leichen herumkrabbelnden Fliegen auf den Todeszeitpunkt schließen. Benecke ist auch Autor populärwissenschaftlicher Bücher. Zutritt zum Programm ab 16 Jahren.