Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Paula, Paula", tönt es durch die Sporthalle. Die Rufe sollen Paula noch schneller über eine Bank und um Hütchen flitzen lassen. Schließlich wollen die Mädchen die Jungen besiegen. Dabei schieben die kleinen Sportler einen Wischlappen vor sich her – und trainieren so ihre Motorik.

Paula ist Mitglied bei den Sportfüchsen der BSG Pneumant Fürstenwalde. Jeden Mittwoch tummeln sich die Vorschulkinder in der Halle. Feysa (6) ist auch dabei. "Bewegung ist sehr wichtig für Kinder, als Kontrast zur Schule, zum Abschalten vom Alltag", sagt ihre Mutter, Mona Hassan. Im Verein mache das mehr Spaß als allein. "Hier hat Feysa schnell Anschluss gefunden", freut sich die Fürstenwalderin.

"Das ist eine super Vorbereitung auf den Schulsport, die Kinder lernen Disziplin, Respekt und sich an Regeln zu halten", ergänzt Cindy Mundt, deren Sohn Niklas über den Hallenboden flitzt. 48 Euro kostet der Jahresbeitrag für Kinder bis sieben Jahre. Anfang 2020, kündigt Sportbüro-Leiter Dino Blümke an, erhöhe die BSG ihn wieder um einen Euro.

3600 Mitglieder bei Pneumant

Mehr als 3600 Menschen trainieren bei der BSG, dem mit Abstand größten Verein in Fürstenwalde. Das spiegelt sich in der städtischen Förderung. Einen Überblick gab Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete der Stadt, im Sozialausschuss anhand der Zahlen des Jahres 2018. Demnach sind 34 Sportvereine aus Fürstenwalde beim Kreissportbund gemeldet. 7035 Mitglieder, davon 2521 unter 18 Jahre, gehören ihnen an. Die meisten sind für Reha-Sport (1772) registriert. Es folgen Fußball (956), allgemeine Sportgruppen (923), DLRG (429), Gymnastik (248) und Basketball (245).

Für die Nutzung kommunaler Sporthallen, -plätze und -bäder beträgt der Fördersatz 85 Prozent. 2018 (siehe Tabelle) ergab sich daraus für 32 Vereine eine Summe von knapp 514 000 Euro. Vereine, deren Jugendanteil über 20 Prozent liegt, erhalten darüber hinaus 9,50 Euro pro Mitglied bis 18 Jahre. Beispielsweise der Badminton-Club. Dort waren von 33 Mitgliedern 28 jünger als 18. Zudem fließt Geld für Veranstaltungen, Ehrungen und Sieger-Preise.

In Fürstenwalde gibt es 20 Sportstätten. Die Nutzungsentgelte gehen teilweise direkt an die Stadt, teilweise an ihren Eigenbetrieb FSF, an Vereine oder den Landkreis. Betreiben Vereine Anlagen der Stadt, erhalten sie dafür einen Betriebskostenzuschuss – 2018 bekamen unter anderem der FSV Union 160 000 Euro, Budo-Dojo 83 700 Euro, Gaselan 62 000 Euro, Wood Street Giants 46 000 Euro und die BSG 26 500 Euro.