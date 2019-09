Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Zu den Ruderbooten, die noch blau gestrichen werden, kommen alte Fischernetze. Gemeinsam werden sie die neue Begrenzung für das Beeskower Boootshaus bilden. "Mit drei O bitte."

Darauf legt Kathrin-Paul Weckewitz viel Wert. Das dritte O gehört zum Markenzeichen, wer schon "Zeit bei Freunden" verbracht hat, kennt das. Seit Ostern lädt das Team um die frühere Geschäftsführerin des hiesigen Tourismusvereins auf die Spreeinsel ein. Gemeinsam mit ihrem Mann hat Kathrin Paul-Weckewitz das Haus von Familie Köppen übernommen, die es zuvor im Auftrag der Stadt 27 Jahre geleitet hat.

Viele Angebote für Radtouristen

Die neuen Betreiber haben einiges geändert. Der Frühstücksraum mit Tresen und Empfangsbereich wanderte ins Erdgeschoss. Dort, an der Südseite zur städtischen Liegewiese an der Spree hin, gibt es eine kleine Terrasse, auf der man am Abend sitzen und die Ruhe genießen kann. Noch in diesem Jahr wird die Fassade einen neuen Anstrich erhalten.

Gut 50 Personen finden in den elf Doppelzimmern und den größeren Familienzimmern Platz. Wie in der Vergangenheit kommen Ruderer und Paddler, aber auch Radtouristen ins Bootshaus. Die Zertifizierung durch den ADFC war den Betreibern deshalb wichtig. Das bedeutet, dass Gäste auch für eine Nacht aufgenommen werden, es einen abschließbaren Fahrradraum und einen Raum zum Trocknen von Kleidung und Ausrüstung gibt.

Eine kleine Fahrradreparaturstation ist im früheren Krafraum des Rudervereins eingerichtet. Mit dem Verein gibt es weiter eine gute Zusammenarbeit, betont Kathrin Paul-Weckewitz. Bis der Neubau auf dem Vereinsgelände für den Fitnessbereich umgesetzt ist, sucht man gemeinsam nach einer Möglichkeit, für die Wintermonte einen Kraftraum einzurichten. Die letzte Voraussetzung für die Zertifizierung erfüllt das Bootshaus leicht. Als Mitglied im Vorstand des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee kann die Chefin jederzeit Auskünfte über touristische Angebote in und um Beeskow geben.

Der Verein ist dabei, sich neu aufzustellen. "Es ist ein Übergangsjahr. Noch im September werden wird neue Ideen besprechen", ist Paul-Weckewitz optimistisch, dass es nach der Schließung der Touristinformation neue Chancen geben wird. Und was bietet das Boootshaus den Beeskowern selbst? Den Kietzer zum Beispiel. Auf Anfrage stakt ihr Mann Gäste über die Spree. Drei Hochzeiten hat das Team seit auch schon ausgerichtet. Und man kann auch ein Tretboot für eine ganz individuelle Spreetour ausleihen.