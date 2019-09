Renate Meliß

Panketal (Freie Autorin) "Es hat sich schon beim ersten Fest gezeigt dass wir hier den Nerv der Besucher getroffen haben", zeigt sich Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke am Sonnabend begeistert vom zweiten Familienfest an der Grundschule in Panketal. Der große Platz vor dem Schulgebäude hat sich in ein Volksfest verwandelt. Auf der Bühne stellt sich gerade das Kinder- und Jugendensemble "SADAKO" vor. Kaffee und Kuchen gibt’s vom Stand der Abiturienten, der Erlös soll dem Abi-Ball zugute kommen. In der Aula kann man sich in einer kleinen Ausstellung über die Schul- und Sozialarbeit verschiedener Panketaler Freizeiteinrichtungen genauer informieren.

"Wir hatten eine Eltern-Befragung gemacht, wobei herauskam, dass sie sich am meisten ein schönes Familienfest wünschen würden. So ist die Idee zu unserem Familienfest entstanden", sagte Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw vom Internationalen Bund. Die Ausstellung zeigte dann auch einen Querschnitt aus der Arbeit der Vereine, denn schließlich gibt es in Panketal doch viel mehr als nur Fußball. Davon zeugten unter anderem die gestrickte Puppe "Lotta", oder das "Heizhaus-Schaf" sowie auch die Ergebnisse eines Bildhauer-Workshops. Vertreten sind die Schulsozialarbeit von Grundschule und der Wilhelm-Conrad-Gesamtschule, die mobile Jugendarbeit Panketal und das Freizeithaus Würfel. Das Familienfest war von der Gemeinde Panketal in Kooperation mit der Jugendkoordinatorin und Panketaler Vereinen organisiert worden.