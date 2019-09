Dietmar Puttins

Fürstenberg Weithin klangen am Samstagnachmittag kirchliche, gesellige und populäre Melodien im Ortsteil Fürstenberg. Der Männergesangverein Germania 1885 Fürstenberg (Oder) feierte sein 46. Sängerfest im Gesellschaftshaus Schleicher in der Wilhelmstraße 37. Chöre und Vereine konzertierten vor rund 350 Freunden der Sangeskunst.

Mit von der Partie im großen Garten des Gesellschaftshauses waren die Männerchöre aus Bad Saarow und Lawitz, der Gesangverein Markgrafenstein Rauen, der Heimatverein Schönfließ, der Seniorenchor Eisenhüttenstadt, der Chor Maienlust Neuzelle, der Vogelsänger Kirchenchor, Duo Notre Vie und der Verein "Tanzlust Jung & Alt".

Die Traditionsveranstaltung moderierte Horst Reukauf gewohnt charmant. So etwa auch den Auftritt des Männerchores Lawitz, der das Publikum mitriss mit "All die schönen Jahre", "Ja, wir wollen so gern noch einen heben" und "Über sieben Brücken musst du gehen." "Das sind richtige Kerle aus dem ganzen Dorf", kündigte Horst Reukauf die Sänger an. "Sie werden nur weich, wenn ihre Leiterin Irene Staemmler die Hand hebt. Dann machen sie das, was diese Frau will."

"Das ist so schön hier", freute sich Regina Ettmeier (80) aus Fürstenberg. Sie hörte mit ihrem Lebenspartner Klaus Janke (78) zu. Bereits im 40. Jahr besuchte sie das Sängerfest. Regina Ettmeier singt selbst in der Ökumenischen Kantorei der evangelischen Nikolaikirche in Fürstenberg: "Wir schätzen bei diesem Fest die Geselligkeit sehr", sagt sie und Klaus Janke meint: "Man lernt viele Leute kennen, trifft alte Bekannte wieder. Es ist eine angenehme Musik, und der Gesang macht froh und hält uns jung."

Junge Sänger rücken nach

Seit 1997 leitet der Musik- und Sonderpädagoge Stefen Kraft (52) den Vogelsänger Kirchenchor. Er stellt fest, dass sich viele Menschen mehr und mehr auf Traditionen zurückbesinnen. "Im Zuge der Digitalisierung kommt doch wieder das Bedürfnis auf, handgemachte Musik zu machen, selbst zu singen – ohne technische Effekte." Beim gastgebenden Männergesangverein Germania 1885 Fürstenberg (Oder) hatte im Februar 2019 Horst Kramer nach 25 Jahren den Vorsitz abgegeben. Er fand würdige Nachfolger im neuen Vorsitzenden Steffen Heinkel (39 und dessen neuen Stellvertreter Matthias Lehmann (42). "Dieses Sängerfest", sagt Steffen Heinkel, der bei der Wasserschutzpolizei Eisenhüttenstadt arbeitet, "ist für viele Gesangsfreunde immer eine feste Größe im Kalender."

Muss man eigentlich singen können, um im Chor mitmachen zu dürfen? "Begeisterung für Musik zu haben, ist schon wichtig", sagt Steffen Heinkel. "Aber wir als Chor leben die Gemeinschaft. Jeder kann singen. Wir singen vierstimmig: Erster, zweiter Tenor und erster, zweiter Bass. Ich glaube, da ist für jeden Interessierten etwas dabei."