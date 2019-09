Gabriele Rataj

Oberbarnim, OT Grunow-Ernsthof (MOZ) Als "schöne, staubige Angelegenheit" ist am Sonntag die Wanderung einer kleinen, aber interessierten Schar von Besuchern des 5. Oberbarnimer Feldsteintages zwischen Grunow-Ernsthof und Bollersdorf bezeichnet worden. Als Teil des bunten Straußes an Offerten rund um die beziehungsweise entlang der Oberbarnimer Feldsteinroute (OFR) waren dazu Teilnehmer aus Strausberg, Ernsthof und sogar aus dem Nachbarkreis Barnim auf eine 7,5-Kilometer-Tour gegangen.

Auf zu Fließ und Findling

Wandern auf der Via Vetus, einer der ältesten Straßen in Märkisch-Oderland, gehört zu den erklärten Leidenschaften von Wanderführer Manfred Ahrens. Jahr für Jahr holt sich der historisch Interessierte, der in Ernsthof längst zum Ortschronisten avancierte, neugierige Mitwanderer dazu. Nicht die gesamte Strecke, die einst von Berlin-Köpenick ins Oderbruchstädtchen Wriezen führte, wird indes begangen. Es sind immer nur Teile.

Um diese herum legt der gegenwärtige Vorsitzende des Geschichtsvereins Akanthus eine Route fest, die regionale Besonderheiten ebenso berücksichtigt wie sie dabei historische Fakten vermittelt. Das führt dazu, dass selbst Einheimische nicht selten neue Erkenntnisse gewinnen können, berichtet Ahrens von früheren Wanderungen. So beispielsweise über den "Großen Stein von Bollersdorf", den sogenannten Näpfchenstein, der nach einem verregneten Besuch im vergangenen Jahr nochmals ins Programm aufgenommen wurde.

Dieser Findling auf Bollersdorder Gemarkung ist nicht so leicht zu finden, wenngleich er eine besondere Größe aufzuweisen hat. In entsprechenden statistischen Unterlagen sei er – Stand von 2003 – an vierter Stelle unter den Findlingsriesen in Brandenburg ausgewiesen, weiß Manfred Ahrens. Mittlerweile soll er aber auf Rang sechs abgerutscht sein. Da sollen die "einheimischen Ersttäter", wie Ahrens jene scherzhaft nennt, die dorthin erstmals den Weg gefunden haben, bewundernd davor gestanden haben.

Zuvor aber hatte der Wanderführer zunächst sein Steckenpferd Geschichte geritten, war in die Entstehung und Besiedlung seines Wohnortes Ernsthof im Jahr 1833 und den eigentlichen Zuwachs um 1934, 1935 herum eingetaucht. Parlierend geleitete er die kleine Truppe in Richtung Grunow zum Sophienfließ, was gegenwärtig diese Bezeichnung kaum verdient.

Kein Wasserfluss, dafür Sand, Sand, Staub, Staub auf den Landwirtschaftswegen, wie die Wanderer feststellen konnten. Das hundertjährige Naturdenkmal Schirmkiefer, das seine Zweige nahe der Bundesstraße 168 schirmartig über den Feldrain breitet, kann dem Boden mit seiner Pfahlwurzel hoffentlich noch genug Feuchtigkeit entziehen.

Für das Leben der Dahlien – ein weiterer Farbpunkt der Tour – sorgen deren Besitzer per Gießkanne. und für die Bedürfnisse der Teilnehmer Lutz Kolbe bei Kaffee und Kuchen im Siedlerheim Ernsthof. Auch dort wird es nochmals historisch: zur Feuerwehrgeschichte in Grunow-Ernsthof. Eine Fundgrube auch für Benedikt Eckelt aus Mehrow, selbst Heimathistoriker.