Ingo Muhme

Zepernick Vom Papier her war die Kreispokal-Partie schon sehr brisant, doch vor Spielbeginn wurde klar, dass aufgrund der personellen Probleme der Gäste die Erwartungshaltungen nicht in den Himmel sprießen konnten. "Wir haben einige Verletzte und deshalb sehe ich Zepernick in der Favoritenrolle", sagte der Britzer Trainer Enrico Jürgen vor dem Spiel.

Vom Anpfiff weg bestimmte Einheit die Begegnung, kombinierte ansehnlich und zeigte damit selbstbewusst an, wohin die Reise gehen sollte. Nachdem die erste Angriffswelle der Hausherren etwas abebbte und Fortuna in Ansätzen besser in die Partie kam, schlug Patrick Kain zum ersten Mal zu und erzielte das 1:0. Der Britzer Ballverlust, das schnelle Umschalten der Hausherren über die rechte Seite mit folgender Flanke, nutze Kain völlig frei (12.). Britz kam in der Folge kaum noch in die Entlastung, nahm den Abwehrkampf an, konnte aber trotzdem einige verheißungsvolle Abschlüsse der Zepernicker nicht verhindern. Und dabei offenbarte der Kreisoberligist bei seinem sehr ansehnlichen Auftritt den einzigen Mangel - die Chancenverwertung. Die Gäste, die im ersten Durchgang durch Erik Klein nur einen nennenswerten Abschluss hatten, konnten sich schon glücklich schätzen, nicht noch höher im Rückstand zu liegen.

Gastgeber mit Vollgas

Nach Wiederanpfiff sahen die 65 Zuschauer das gleiche Bild. Einheit blieb weiter im Vorwärtsgang mit guten Chancen, aber ohne positiven Ertrag. Schlussendlich musste ein Foul-Strafstoß herhalten, den Alexander Knappe beim Eindringen nahe der linken Tor­auslinie herausholte und Patrick Kain im zweiten Versuch im Britzer Kasten unterbrachte. Den eigentlichen Elfer hatte Adrian Peters hervorragend gehalten, doch Kain blieb hellwach und versenkte den zurückspringen Ball zum verdienten 2:0 (52.). Mit der Überzeugung des sicheren Sieges schraubte Einheit seine Intensität etwas herunter. Britz bekam nun mehr Raum und verschaffte sich damit etwas mehr Luft. Lesley Park, der das 3:0 in der 63. Minute erzielte, hatte bei seinem Treffer schon viel Glück. Den Freistoß, den er direkt aufs Tor brachte und am Innenpfosten landete, wäre ohne Gästekeeper Peters wohl wieder ins Feld zurückgesprungen. Doch Peters stand zu seinem Pech genau dort und bugsierte den Ball von seinem Rücken unglücklich ins eigene Tor. Die Begegnung verflachte nun immer mehr. Britz kam zu ein paar Halbchancen, schaffte es aber nur noch einmal durch Erik Klein, gefährlich zu werden. Stattdessen erzielte Einheit noch das 4:0 durch den eingewechselten Benedikt Schickram, der Nutznießer eines Fehlpasses von Fortunas Torsteher Peters wurde (94.).

Die Trainerstimmen

"Unter den genannten Umständen hatte ich schon mit einer Niederlage gerechnet. Vielleicht ist das Ergebnis etwas zu hoch. Aber auf Grund der guten Schlussviertelstunde meiner Jungs hätten wir schon einen Treffer verdient gehabt", so Enrico Jürgens nach Spielende. Co-Trainer Lucio Geral, der seinen Chef Dirk Opitz urlaubsbedingt vertrat, fand in seiner Analyse kaum Negatives. "Ich bin sehr zufrieden und stolz, dass wir einen Landesklassenvertreter so beherrscht haben. Wir haben über die gesamte Spielzeit sehr erwachsen gespielt, in der Höhe verdient gewonnen und auch gezeigt, dass wir den Pokal sehr ernst nehmen. Die Chancenverwertung ist immer noch unser Manko, da fehlt es uns schon noch etwas an Selbstvertrauen. Trotzdem sind wir froh, dass wir uns so viele Chancen erarbeitet haben."

Zepernick: Steve Jarling – Steffen Wolf, Kevin Capolei (65. Philipp Engel), Eric Schneider, Philip Opitz, Max Gronski (46. Niklas Liebenthal), Lesley Park, Dennis Grybowski, Stefan Schulz (77. Benedikt Schickram), Patrick Kain, Alexander Knappe

Britz: Adrian Peters – Stefan Schmude, Oliver Haase, Mattis Preuß, Maximilian Roch (67. Max Schulz), Erik Klein, Paul Halgato-Jung, Tristan Dieck, Philipp Neumann, Robert Samuel, Felix Kasch