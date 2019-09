MOZ

Schwedt (MOZ) Die Stadtwerke-Kinowoche im Schwedter Filmforum beginnt am 12. September. Sie widmet sich zum zweiten Mal dem Thema Energie und Umwelt. Den Auftakt gibt am Donnerstag der Dokumentarfilm "Auf der Jagd – wem gehört die Natur?". Darin will Regisseurin Alice Agneskirchner herausfinden, ob es so etwas wie unberührte Natur überhaupt noch gibt. Der Film beginnt um 16.45 Uhr, im Anschluss steht die Regisseurin für eine Gesprächsrunde bereit.

In Zusammenarbeit mit Film-ernst, dem Kompetenzzentrum für Film, Schule, Kino im Land Brandenburg, zeigt das Filmforum zwei Filme speziell für Schulen. Dazu gehört "Die Wiese – Ein Paradies nebenan" für die 4. bis8. Klassen sowie "Rocca verändert die Welt" für Schüler der 3. bis 6. Klassen. In ihrer Kinowoche arbeiten die Stadtwerke außerdem mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt zusammen, die am 5. September ihr Klassenzimmerstück "Fridays" uraufgeführt haben. Dieses Theaterstück ist jetzt im Kino zu sehen, und zwar am 12. und 13. September in einer Vormittagsaufführung. Sie ist offen für Schüler und alle anderen Interessenten.

Reportagen widmen sich außerdem Themen wie "Wohin mit unserem Atommüll?" und "Was kommt nach der Ölindustrie?". Abenteuerfilme für Kinder und Probefahrten mit e-Autos und Hoverboards der Stadtwerke stehen ebenso auf dem Programm (www.stadtwerke-schwedt.de), das bis 15. September reicht.