Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Im Vorjahr waren beide Regionalliga-Duelle knapp verloren gegangen. Am 2. Spieltag der neuen Regionalliga-Saison gewannen die Schützlinge um Trainer Marc Wentzke diesmal klar mit 18:11 auf des Gegners Matte.

Vor 200 Zuschauern holten jedoch zunächst die Gastgeber die ersten Zähler. Tom-Jason Laerz (57 kg/Freistil) drückte Frankfurts Papiergewichtler Noorollah Ahmadi nach nur 92 Sekunden auf beide Schultern. Doch in den schweren Gewichtsklassen hatte sich das KG-Trainerteam einiges einfallen lassen. So rückte Freistilspezialist Daniel Geist im ungewohnten griechisch-römischen Stil in die Mannschaft, während Routinier René Zimmermann einige Kilo Gewicht reduzierte und im Limit bis 98 antrat, wo er allerdings ebenfalls in ungewohnter Stilart kämpfte. Die Rechnung ging auf, Geist bezwang Potsdams Artur Schmidt mit 13:6-Wertungspunkten, während Zimmermann die Niederlage gegen DRB-Auswahlringer Alexander Biederstädt mit 2:3 gering hielt, nur einen Mannschaftspunkt abgab und selbst Siegchancen hatte.

In den unteren Gewichtsklassen wies Erik Berger (61 kg/GR) seine gestiegene Leistungsstärke nach und schulterte Aslan Batalov in der letzten Minute beim Stand von 7:4, nachdem er mit 1:4-Punkten in Rückstand gelegen hatte. KG-Leichtgewichtler Steve Brylla (66 kg/FR) gab zwei Mannschaftszähler zum 6:7-Halbzeitstand aus Sicht der Gäste ab.

Zum Auftakt der zweiten Hälfte des Kampfabends sorgte der Oderstädter Damian Hartmann (86 kg/GR) mit einem 8:0-Punktsieg über Marten Scheel für einen Führungswechsel zum 9:7. Es folgte ein spannender Kampf zwischen dem starken Radu Cataraga, der im Limit bis 71 Kilo/GR zur tragenden Säule des RC Germania Potsdam gehört, und KG-Ringer Erik Weiß.

Blitzstart ausgekontert

Cataraga legte einen Blitzstart hin und führte bereits nach elf Sekunden 6:0. Doch der erfahrene Frankfurter schüttelte sich und glich mit einem Wurf und einer Aktion im Bodenkampf aus, ging dann in Führung. Das alles noch in der ersten Kampfminute. Danach traten beide Athleten etwas auf die Bremse, erst Mitte der zweiten Runde erhöhte Weiß durch eine Passivitätsverwarnung an Cataraga auf 9:6, während der Potsdamer Gastringer kurze Zeit später auf 9:8 verkürzte. Mehr ließ EM- und WM-Teilnehmer Erik Weiß nicht zu. Der knappe Sieg brachte einen weiteren Mannschaftspunkt und zog Potsdam wohl den Nerv.

Andrzej Grzelak (80 kg/FR) gewann seinen Kampf schon an der Waage, da sein Kontrahent Thomas Passow fünf Kilo zu viel wog. Aber auch den angeordneten Freundschaftskampf gewann Grzelak mit 9:3 Punkten. Nachdem Amir Asghari (75 kg/FR) gegen Potsdams stark ringenden Sven Menzel klar unterlag, band KG-Schlussringer Mohammad Damankhoshk (75 kg/GR) gegen Chris Militzer den Sack für die Oderstädter zum 18:11 zu. Bereits nach einer Minute drückte der Weltergewichtler mit der zweiten Aktion in diesem Duell seinen Kontrahenten auf beide Schultern.

"Gesiegt haben wir durch eine clevere Aufstellung der Mannschaft, aber auch durch eine bravouröse Mannschaftsleistung, jeder hat für das Team gekämpft", freute sich Marc Wentzke auch über den aktuellen Rang 2 in der Tabelle.

Am Sonnabend empfängt die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt um 18.30 Uhr die WKG Pausa/Plauen im Sportzentrum an der Stendaler Straße (Boxerhalle).