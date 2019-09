Peter Sommer

Schwedt Nach klaren Niederlagen in den Punktspielen der Vorsaison (1:4 und 1:5) setzt sich der FC Schwedt II nun im Cupwettbewerb gegen den SVB durch.

Bereits in der sechsten Minute hätten die Oderstädter in Führung gehen können. Von Marcel Freitag in Szene gesetzt, scheiterte Christian Staatz an Marcin Markiewicz. In einer spannenden Partie auf Augenhöhe legten dann die Gäste vor: Einen Freistoß köpfte Felix Hoff zurück in die Mitte, wo Christian Bock den Ball per Kopf an die Latte beförderte. Den Abpraller versenkte Hoff zum 0:1. Bock hatte wenig später den zweiten Gästetreffer auf dem Fuß, verfehlte jedoch knapp das Ziel. Dann drehten die Gastgeber per Doppelschlag die Partie. Zunächst beförderte Toni Prade eine Staatz-Ecke unhaltbar ins eigene Tor. Keine 60 Sekunden später setzte Staatz zu einem Solo durch die gegnerische Hälfte an und bediente zuletzt Rene Hamann, der mit der Pike zum 2:1 vollendete.

Zweimal trifft FCS Aluminium

Nach Wiederbeginn setzte sich das muntere Hin und Her auf ansprechendem Niveau fort. Steve Uhlig sah Markiewicz falsch postiert – der konnte aber das Leder noch an den Pfosten lenken. Dann war Bock erneut mit dem Kopf zur Stelle und es stand 2:2 (die Gastgeber monierten erfolglos eine Abseitsstellung). Die Chance zur erneuten FCS-Führung verpasste Bjarne Zenk nach Doppelpass mit Hamann (74.). Auf der Gegenseite hielt Sven Lenz mit seiner Parade das Unentschieden fest, ehe Richard Böttcher zum zweiten Mal für den Gastgeber nur das Aluminium traf (80.) und Markiewicz anschließend stark gegen Zenk klärte.

Als Dave Felgenhauers Flanke Matthias Liermann im Zentrum fand, ließ der den Ball für Böttcher liegen – überlegt schob der zum 3:2 ein. Kurz danach hätte Freitag den Sack zumachen können. Sein Kopfball über den herauslaufenden Markiewicz verfehlte das Tor nur im Zentimeter. So blieb es letztlich beim knappen FCS-Erfolg, der nicht unverdient ins Viertelfinale einzog.

Tore: 0:1 Hoff (14.), 1:1 (Eigentor/22.), 2:1 Hamann (23.), 2:2 Christian Bock (49.), 3:2 Böttcher (82.) – Zuschauer: 50