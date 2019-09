Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Mit einer Vernissage wird heute Abend, 18 Uhr, im Grünheider Rathaus die nächste Ausstellung eröffnet, die bis Ende des Jahre die Flure in dem Verwaltungsgebäude schmücken soll.

In der neuen Schau – ihrer 12. an diesem Ort – zeigen die Grünheider Fotofreunde, welche Motive sie "Auf den Wegspuren Fontanes" eingefangen haben. Zu sehen sind rund 40 Arbeiten von zehn Fotografen, wahlweise in Schwarz-weiß und Bunt, die größtenteils in Ostbrandenburg aufgenommen wurden. Die Veranstaltung wird musikalisch vom Löcknitzchor begleitet.