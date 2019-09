Kerstin Unger

Kerkow (MOZ) Neben dem großen Landeserntefest in Passow gab es am Wochenende ein kleines, gemütliches Erntefest in Kerkow. Bereits am Freitagabend machten sich viele Einwohner auf den Weg in die Kirche, wo die Kita-Kinder ein buntes Programm aufführten. Nach einem Lampionumzug mit dem Angermünder Fanfarenzug wärmten sich die Kerkower beim gemütlichen Beisammensein und Tanz auf und stimmten sich auf den nächsten Tag ein.

Der begann um 13 Uhr mit einem wunderbar gestalteten Festumzug. "Es ist erstaunlich, was unsere Leute für tolle Ideen bei der Gestaltung der Erntewagen hatten", meinte anerkennend Ortsvorsteher Bernd Winkler. Einen Wettbewerb gab es hier allerdings nicht. "Alle waren gleich schön", so das Ortsoberhaupt."

Gemütlich ging es auch am Nachmittag beim Erntefest zu. Das Sportteam Kerkow hatte für Kaffee und selbstgebackenen Kuchen gesorgt. Es gab Unterhaltungsmusik. Der Hobby-Clown Ralf und Partnerin Regina aus Eggesin bespaßten die Kinder mit aus Luftballons modellierten Tieren und Riesenseifenblasen. Die Jugendtöpferei war mit einem Stand auf dem Kerkower Festplatz vertreten. "Die Töpferei hat uns dankenswerter Weise auch kleine Präsente zur Verfügung gestellt, die jeder Umzugsteilnehmer als Erinnerungsgeschenk bekommen hat", verriet Bernd Winkler. Am Abend gab es Live-Musik mit Karl-Heinz und eine Disko zum Tanzen.

Die Blumen bleiben im Dorf

Zu den besonderen Attraktionen gehört in Kerkow auch die Pflanzenbörse. Mit einem Jahr Unterbrechung war es die dritte. Bereits Tage zuvor hatten die Kerkower Garten- und Zimmerpflanzen zu Familie Böwe gebracht. "Wir wollen, dass die Blumen im Dorf bleiben", erklärte Dr. Annette Böwe, die mit Gisela Schmidt die Pflanzen gegen eine kleine Spende an den Mann oder die Frau brachte. Gisela Schmidt hatte auch noch jede Menge Samen für die Börse gesammelt. Annette Böwe stellte hübsche Kränze zusammen. Der Erlös aus der Pflanzenbörse kommt wieder der ganzen Dorfgemeinschaft zugute. Kerkow möchte sich für den Festplatz eine Bühne zulegen.