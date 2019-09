Stefan Lötsch

Ziltendorf (MOZ) Eine 96-Jährige ist in Ziltendorf Opfer von Trickbetrügern geworden. Durch den sogenannten "Enkeltrick" wurde von ihr ein fünfstelliger Euro-Betrag ergaunert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich eine angebliche Nichte am Dienstag, dem 3. September, telefonisch an die ältere Dame gewandt. Die vermeintliche Nichte wollte Geld für eine Wohnung leihen. "Die alte Dame ging darauf ein, begab sich zu einem Geldinstitut und ließ sich eine fünfstellige Summe auszahlen", teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Geld übergab sie vereinbarungsgemäß an einen jungen Mann, der durch die angebliche Nichte beauftragt worden war. Erst einige Tage später vertraute sich die 96-Jährige ihrer Tochter an, die daraufhin am Sonntag die Polizei informierte. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Betruges auf.

Immer wieder gelingt es Tätern, mit der oben beschriebenen Masche Geld vor allem von Senioren zu ergaunern. Wenn es zu solch einem Betrug kommt, ist der Schaden meist nicht unerheblich. Im Jahr 2017 zum Beispiel waren acht Senioren im Landkreis Oder-Spree Opfer des Enkel-Tricks. Im Schnitt werden dabei die Opfer um Geldbeträge in Höhe von 12 000 Euro betrogen.

Wer sich unsicher ist, ob am Telefon nun wirklich der Neffe oder Enkel ist, der sollte erst einmal auflegen und versuchen unter einer bekannten Nummer die Verwandten zurückzurufen, um zu erfahren, ob wirklich eine Notlage vorliegt, rät die Polizei. Auch sollte der Polizei gemeldet werden, wenn man den Eindruck hat, dass sich Betrüger am Telefon gemeldet haben.

So wurden der Polizei im Jahr 2017 im Landkreis Oder-Spree 29 solcher Betrugsversuche gemeldet.