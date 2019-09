Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Vier Monate nach den brandenburgischen Kommunalwahlen bleibt die Gemeinde Wandlitz weiterhin ohne neue Geschäftsordnung. Die bisherige Fassung ist damit weiterhin gültig. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss fasste die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung.

"Wir sollten die Vorlage in die gemeindlichen Gremien verweisen", sagte Jürgen Krajewski (UWG), nachdem der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Dem pflichtete auch Frank Bergner (Linke) bei. Es sei gelebte Praxis, die Geschäftsordnung in den Ortsbeiräten und Ausschüssen zu beraten. Hauptamtsleiterin Gisela Peter wies darauf hin, dass nach der Kommunalverfassung die Geschäftsordnung für jede Legislaturperiode zu beschließen ist. Die Ortsteile seien dabei aber nicht zu beteiligen. Die Gemeindevertreter müssten daher in der Sitzung eine neue Geschäftsordnung beschließen, ansonsten würde die alte Fassung weiter gelten, so die leitende Verwaltungsmitarbeiterin.

Arbeitsgemeinschaft tagt

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hartmut Arndt (SPD), sah in der zweiten Möglichkeit kein Problem. Allerdings hielt er es für "schwierig", einzelne Punkte der Geschäftsordnung neu zu beschließen. Schließlich einigte sich das Gremium, dass die bisherige Fassung weiterhin gültig ist. Die Arbeitsgemeinschaft "Satzungen/Leitbild" wird sich nun in ihrer Sitzung am 17. September mit der Vorlage beschäftigen. Diesen Termin nannte Verwaltungssprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt am Montag.

Einige Änderungen der Geschäftsordnung, vorgeschlagen sowohl von Gemeindevertretern als auch von der Verwaltung, liegen bereits in schriftlicher Form vor. So soll beispielsweise die Bereitstellung der Sitzungsunterlagen ab dem 1. Januar auf elektronischem Weg über das Ratsinformationssystem erfolgen. Dies gilt auch für sachkundige Einwohner und Mitglieder der Ortsbeiräte. Zur Begründung heißt es, dass damit eine bequeme und rasche Einholung von Informationen über Termine, Vorlagen und Niederschriften möglich ist. Darüber hinaus könnten enorme Kosten für Papier, Druck und Versand der Unterlagen eingespart werden. In einer Legislaturperiode würde sich dieser Betrag auf rund 25 000 Euro summieren, so die Verwaltung.

Eine weitere Neuerung betrifft den Sitzungsbeginn – dieser soll von 19 Uhr auf 18 Uhr vorgezogen werden. In der Vergangenheit habe der Zeitrahmen bis 22.30 Uhr oft nicht ausgereicht, um alle Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, heißt es. Mit der Änderung sollten daher mögliche Fortsetzungstermine vermieden werden.

Eine Präzisierung gibt es ferner zur Tagesordnung der Gemeindevertretung. Sie soll mindestens zwölf Arbeitstage vor dem Sitzungstermin dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung oder der Bürgermeisterin benannt werden. Bisher waren es zwölf Tage.

Die Feststellung der Beschlussfähigkeit wird in der neuen Fassung der Wandlitzer Geschäftsordnung als gesonderter Tagesordnungspunkt gestrichen. Begründung: Diese gilt als gegeben, solange die Beschlussunfähigkeit nicht auf Antrag eines Gemeindevertreters durch den Vorsitzenden festgestellt wird.