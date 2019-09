Heinz-Walter Knackmuß

Rathenow "Christus vor dem Hohen Rat", das ist ein Gemälde, das ein niederländischer Wandermaler für die Sankt-Marien-Andreas-Kirche geschaffen hat. Er hatte dem Magistrat der Stadt seine Dienste angeboten.

Der Rat soll aber seinerzeit abgelehnt haben, ein solches Gemälde zu bezahlen. Als der Maler dann den Vorschlag machte, die Stadträte in seinem anzufertigen Werk zu verewigen, erteilte man ihm doch den Auftrag. So erzählt es die Legende, aber so wird es wohl nicht gewesen sein, denn kein Ratsherr hätte sein Konterfei gerne im Gesicht von einem der Verleumder Christi gespiegelt gesehen. Schließlich kannte man das entsprechende Kapitel 26, Verse 57-68 des Matthäus-Evangeliums.

Wie kann man eine Rechtsordnung eigentlich ins Bild setzen? Verschiedene Maler in Helmstedt, Tangermünde, Rathenow und Stölln, die sicherlich voneinander wussten und einander stark beeinflusst haben dürften, konzipierten dafür ein eigenständiges Bildmotiv: Christus als Angeklagter vor dem Hohen Rat und vor Pontius Pilatus. In seiner Komplexität kann man dieses Bildmotiv nur vor dem historischen Hintergrund zweier parallel existierender Rechtsordnungen entschlüsseln. In dem dritten Vortrag der Reihe "Kunst und Kultur in der Kirche" des Förderkreises der Sankt-Marien-Andreas-Kirche wird Prof. Dr. Gudrun Gleba sich am Samstag, 28. September, diesem ungewöhnlichen, großformatigen Bild in der Kirche zu Rathenow widmen, seine zahlreichen niederdeutschen Textelemente vorstellen und eine Interpretation zum Verständnis anbieten. Der Vortrag beginnt um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.