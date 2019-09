Viele Einsendungen in großen Formaten: Christiane Wenzel und Norbert Löhn vom Internationalen Zeichenwettberb "Flow" bereiten die schönsten Bilder für die Ausstellung an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt vor. © Foto: Eva-Martina Weyer

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Hunderte Mal- und Zeichenarbeiten ziehen in diesen Tagen in die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) ein. Aus ihnen wird die Ausstellung des 52. Internationalen Zeichenwetbewerbes gebaut, der in diesem Jahr erstmals den Namen "Flow" trägt. Insgesamt sind 1425 Mal- und Zeichenarbeiten nach Schwedt geschickt worden. Kinder und Jugendliche aus 15 Ländern haben mitgemacht.

Sie kommen unter anderem aus der Ukraine, Polen und Bulgarien, aber auch aus China, Australien, Indonesien und Irland. 775 Arbeiten aus Deutschland sind eingetroffen, darunter sind sieben Schulen und Einrichtungen aus Schwedt.

Anfang Juli hat sich die Jury getroffen. Zu ihr gehörten Künstler und Kunsterzieher aus Deutschland und anderen Ländern. Sie haben die eingesandten Arbeiten dieses Jahres gesichtet und bewertet. Die schönsten Zeichnungen sind ab Donnerstag in der großen Ausstellung an den ubs zu sehen. Darunter sind auch jene Arbeiten, die einen Preis bekommen. Einzelpreise und neun Sonderpreise werden während der Eröffnung verliehen, zum Beispiel der Sonderpreis des Bürgermeisters der Stadt Schwedt, erstmals der Sonderpreis der Landrätin Uckermark sowie zum ersten Mal der PCK-Umweltpreis. Diese Preise belegen die Anerkennung, die der Wettbewerb bei Behörden und Unternehmen im Land Brandenburg genießt. Es gibt aber auch den Publikumspreis, über dessen Vergabe allein die Ausstellungsbesucher entscheiden.

"Wir freuen uns sehr über die an uns geschickten Arbeiten", sagt Wettbewerbschef Norbert Löhn vom Trägerverein Musik- und Kunstschule, der den Wettbewerb organisiert. "Viele Kindergärten und Kunsteinrichtungen in aller Welt haben bereits eine Vorauswahl der Bilder getroffen. Dadurch ist die Qualität der Einsendungen weiter gestiegen. Immer wieder begeistert sind wir von Bildern aus Russland. Die Ansprüche der dortigen Kunstschulen sind enorm", weiß Norbert Löhn.

Zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbes gibt es einen mehrtägigen Workshop für Preisträger. Unter Anleitung von Künstlern arbeiten begabte Kinder aus Deutschland und Polen gemeinsam in der Galerie am Kietz.

Noch mehr Kinder begeistern

Der neue Name "Flow" ist noch ungewohnt. Der Internationale Zeichenwettbewerb aber ist derselbe geblieben. In den 1960er-Jahren in Schwedt gegründet, hat er sich in diesem Jahr die Bezeichnung "Flow" zugelegt. Dieser kurze Begriff soll den Wettbewerb künftig für Kinder und Jugendliche in aller Welt erkennbar machen. "Flow" eben, der Wettbewerb aus Schwedt, Germany. "Wir wollen Kinder und Jugendliche aus noch mehr Ländern erreichen, zum Beispiel aus Skandinavien und Frankreich", sagt Norbert Löhn.

Ausstellungseröffnung am 12. September, 16 Uhr an den ubs, erstmals dabei ist das Akkordeonensemble Stettin, Eintritt frei.