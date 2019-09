MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Würdigung für Walter Kreisel: Am Montag durfte sich der Frankfurter Bildhauer in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das Frankfurter Kulturbüro hatte die Ehrung als Anerkennung für seine künstlerische Tätigkeit in der Oderstadt empfohlen. Walter Kreisel feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Seit 1961 lebt er in der Kleiststadt und prägt mit seiner Kunst den Stadtraum maßgeblich mit. Werke wie der "Junge mit Fisch" an der Oderpromenade oder die erst kürzlich wieder aufgestellte "Erntehelferin" in Markendorf sind vielen Frankfurtern wohl bekannt. "Walter Kreisel zeigt uns, was es bedeutet, nicht nur einem Beruf, sondern eben einer Berufung nachzugehen und darin sowohl Herausforderung als auch Erfüllung zu finden. Die Leidenschaft für seine Arbeit in Kombination mit handwerklicher Präzision und einem Blick für das, was die Menschen in dieser Stadt berührt, zeichnet seine Kunst aus", erklärte Oberbürgermeister René Wilke.