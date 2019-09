Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In vielen Orten luden am Sonntag Kommunen, Vereine und Kirchen zum Tag des offenen Denkmals ein. Besucher hatten die Möglichkeit, den Stolper Grützpott von innen zu besichtigen. In Günterberg gab es einen offenen Gottensdienst in der Kirche mit anschließender Turmbesichtigung bis in die Uhr hinein, Geschichtliches zur Orgel und eine Kaffeetafel. In Angermünde standen die Türen zum Pulverturm und zum Kloster offen. Auch die Kulturkapelle in Stolpe, in der schon viele Veranstaltungen stattfanden, konnte man näher kennenlernen.

Erfreulich viele Besucher hatten sich am Sonntagnachmittag vor dem Angermünder Rathaus eingefunden, um bei der Eröffnung der Stadtraumausstellung dabei zu sein. Sie besteht aus vier Elementen, die im Stadtzentrum verteilt sind, und entstand in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft "Städte mit historischem Stadtkern in Brandenburg". Maria Schmidt, Mitarbeiterin des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport der Stadtverwaltung, begrüßte alle Anwesenden und übergab dann das Wort an Museumsleiter Ralf Gebuhr und seinen Mitarbeiter Lutz Libert.

Mit der Eröffnung des Angermünder Museums im sanierten Haus Uckermark rückt ein großes Ereignis immer näher, sagte Ralf Gebuhr. Die Stadtraumausstellung "Angermünde entdecken" will Besucher und Einwohner gleichermaßen neugierig machen auf das, was sie im Museum erwartet und schon vorher über einige geschichtliche Aspekte informieren.

Die Ausstellung ist auch dem 200. Geburtstag Theodor Fontanes gewidmet, einem Entdecker der Mark Brandenburg, die mit gewissem Naserümpfen auch die "Streusandbüchse der Nation" betitelt wurde. "Er hat Fremden die Augen geöffnet mit seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg und damit Pate gestanden für die Ausstellung", so der Museumsleiter.

Eines der grünen Elemente der Stadtraumausstellung steht vor dem Rathaus. Es zeigt Wegweiser, einen Stadtplan und bedeutende Bauwerke. Auf dem Kleinen Markt erinnert ein Element an Herbergen und Gaststätten. "Der Markt ist der Mittelpunkt des Verkehrs. Hier verkauften Leute aus den Dörfern ihre Produkte den Menschen aus der Stadt und hier kamen Fremde an", erinnerte Ralf Gebuhr. Das Haus Uckermark war, was die Gastlichkeit betrifft, einst das erste Haus am Platze. Dass die Tourismus-Information mit einzieht, passe gut.

Reisen und Flucht im Mittelalter

Am Kloster berichtet ein Aufsteller über das Reisen im Mittelalter, über Mönche und Pilger und die Aufnahme der aus Frankreich vertriebenen Hugenotten, die Angermünde im hohen Maße ihren Stempel aufgedrückt haben, zum Beispiel was Gemeinschaftssinn und Zurückhaltung betrifft, erfuhren die Besucher.

Auch am Bahnhof wird man fündig. Hier informiert ein Element über die Bedeutung der Eisenbahn für die regionale Entwicklung, die Förderung des Fremdenverkehrs und auch für persönliche Lebensläufe wie den von Ehm Welk und seiner Familie.

An diesem Nachmittag konnten die Besucher auch einen Blick in das Haus Uckermark werfen, das derzeit noch im Bau ist.