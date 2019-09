Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Das Museumsfest in Liebenwalde ist für Manfred Tucholl aus Marienwerder inzwischen ein fester Termin in seinem Kalender. Zwei gute Gründe gibt es dafür: Das Zusammentreffen und die Fachsimpelei mit anderen Oldtimer-Freunden und die gemeinsame Ausfahrt noch vor Eröffnung des eigentlichen Festes.

Mit einem 340er BMW, Baujahr 1952, war Tucholl diesmal gekommen, als Betreiber eines Oldtimer-Museums hat er schließlich die freie Auswahl. Auch Kurt und Helga Wielow aus Zehdenick waren nicht zum ersten Mal in Liebenwalde. Sie fuhren mit einem Trabant 601, Baujahr 1988, vor. Noch im Originalzustand, wie Wielow stolz feststellt.

Doch nicht nur Trabant, Wartburg, BMW, Mercedes, VW (vor allem Käfer) und amerikanische Straßenkreuzer wie der Lincoln Continental konnten von den Gästen bestaunt werden, auch jede Menge in die Jahre gekommene Zweiräder. Der Roller Berlin, Baujahr 1962, war ein Geburtstagsgeschenk an Harald Schulze zum 65. "Meine Kinder haben mir das traurige Gestell geschenkt, damit ich auch als Rentner noch was zu tun habe", erzählt er und lacht. Inzwischen ist der Roller in einem Top-Zustand und fahrbereit. Das kann Ehefrau Ingrid bestätigen. Ähnlich kurios ist die Geschichte des Motorrollers Troll 1, Baujahr 1964, mit dem Norbert Stoschus gekommen ist. Er hat den Roller zwar selbst gekauft und lange gefahren. Doch irgendwann wanderte das Fahrzeug in die Garage seines Bruders und wurde vergessen – bis der die Garage aufgeben wollte und ihn daran erinnerte. "Verschrotten wollte ich den Roller nicht, also habe ich ihn wieder aufgebaut", so Stoschus.