Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Schönes und Schmückendes sollen die Rathenower und ihre Gäste wieder bei der Weihnachtsausstellung im Kulturzentrum entdecken und kaufen können. Das Haus bietet in den Adventswochen Künstlern, Kunsthandwerkern, Fotografen und Hobbymalern wieder die Möglichkeit, sich im Foyer zu präsentieren.

Ab sofort nimmt das Kulturzentrum dazu Anmeldungen entgegen. Anmeldeformulare gibt es an der Theaterkasse, auf www.kulturzentrum-rathenow.de oder per Mail an presse@kulturzentrum.

"Die Weihnachtsausstellung ist immer eine ganz besondere Ausstellung im Kalender des Kulturzentrums, finden sich doch einmal im Jahr viele verschiedene Künstler zu einem gemeinsamen Kunstwerk zusammen. Die Exponate sind stets eine wunderbare Mischung", wirbt das Kulturzentrum. Präsentiert werden bei der Ausstellung selbstgefertigte Exponate und selbstgemalte/ selbstgezeichnete Bilder sowie selbst angefertigte Fotografien oder Collagen. Die Ausstellung wird am 28. November, 19.00 Uhr, eröffnet.