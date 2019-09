Erfreut: Der Mehrower Ortsvorsteher Bernhard Wollermann freut sich über die Arbeiten an der Ruine der alten Mühle in seinem Ort. Lange war nicht klar, wie es mit dem ausgebrannten Gebäude weitergehen wird. © Foto: Kerstin Ewald

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Schön, dass dieser unschöne Fleck am Mehrower Ortseingang endlich verschwindet", freut sich Ortsvorsteher Bernhard Wollermann. Mit dem "unschönen Fleck" meint er die 2012 abgebrannte ehemalige Dampfmühle am Mehrower Ortseingang. 2012 war sie bei Handwerksarbeiten fast bis auf die Grundmauern abgebrannt und steht seitdem als quasi Wahrzeichen der Vergänglichkeit ungenutzt. Sieben Jahre hat es gedauert, bis sich der Käufer, das Ingenieurbüro Formazin & Partner, die Herausforderung des Ausbaus erneut wieder auf sich nahm. Jetzt ist es so weit.

Mehrow ist einer der Orte, die architektonisch einigermaßen ihren alten Dorfcharakter bewahren konnten. Die Kirche, das Schloss, der Teich, das ehemalige Gutsverwalterhaus gehören zu einem Ensemble. Der Verkehr stört zu den Stoßzeiten die Mehrower, ist aber nicht zu vergleichen mit der rollenden Karawane in den breiten Ausfallstraßen der Metropole. Alte Errungenschaften wie eine Arztpraxis sind dem Dorf erhalten geblieben, andere, wie der Dorfbackofen, wurden wieder aufgebaut.

Durch die Brille des Chronisten

Selbst vor dem Brand brachen längst nicht alle Mehrower beim Anblick des vierschrötigen Gebäudes in Jubelstürme aus. "Aus Ahrensfelde kommend, sieht man diesen Koloß schon viel eher als das eigentliche Dorf und die üblicherweise eine Dorfsilhouette dominierende Dorfkirche", schrieb Dorfchronist Benedikt Eckelt 2001 etwas ungnädig über die alte Mühle auf der von ihm betriebenen Webseite "mehrow.de". Und fährt fort in spöttischem Ton: "Auch wenn man sich die Lagerhalle und die zerfallenen Betonsilos auf dem Gelände und die scheußlichen metallenen Zutaten am Haus weg denkt – der Anblick wird einfach nicht schöner."

Dann liefert der Chronist in seinem unterhaltsamen Stil einer Geschichtskolumne Informationen zum Bauwerk, das als Getreidemühle, Lagerraum und zuletzt von einer heimischen LPG als Mischfutterwerk genutzt wurde. Unklar sei, wann die Mühle errichtet und auch, wann sie aufgestockt wurde. Am Giebel und auf der von Anbauten freien Seite sehe man deutlich den einstigen Charakter eines eingeschossigen Feldsteinbaus, so Eckelt. "Denkt man sich die Aufstockungen weg, gäbe es keinen Grund, sich der Mühle zu schämen", fand Eckelt damals. Der Barnimer Denkmalschutz, der freilich nicht nur nach optischen Kriterien geht, sah das anders als Eckelt und befand die gesamte Mühle für schützenswert – vor dem Brand.

2020 sollen Mieter einziehen

Als Denkmal also hatte das Ahrensfelder Büro Formazin & Partner das Gelände gekauft und im Frühjahr 2012 mit der Sanierung begonnen. "Genau am 29. Mai brannte das Gebäude", erinnert sich Architektin Oda Formazin, "Ursache war der Funkenschlag beim Abbau alter Wasserbecken." Details wie Holzdeckenkonstruktionen mit schweren Balken gingen damals in Flammen auf und für immer verloren, bedauert sie. Der Brandgutachter einer Haftpflichtversicherung konnte laut Architektin Formazin die Ursache feststellen. Gezahlt habe die Versicherung der damals mit der Entkernung beauftragten Firma aber auch nach sieben Jahren noch nichts. Als Trostpflaster kann gelten: Der Denkmalschutz ist nun aufgehoben und legt dem Umbau zu einem attraktiven Wohnhaus keine allzu engen Vorgaben mehr in den Weg. Dennoch will Oda Formazin den historischen, ortsbildprägenden Charakter des Gebäudes wahren.

16 altersgerechte Wohnungen sollen in der alten Mühle entstehen – die allermeisten mit Aufzug zu erreichen. Die Investitionsbank Brandenburg hat Fördermittel für die geplante Energieeffizienz gegeben. "Wenn alles gut geht, sollen nächstes Jahr Mieter einziehen", so Oda Formazin.