Simone Weber

Rathenow Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen insgesamt. Auf die Castings im September 2018 folgte intensive Probenarbeit. Am Freitag wird mit "Stage Teens" die neueste Musical-Produktion der Kreismusikschule im Rathenower Kulturzentrum uraufgeführt.

"Die Handlung habe ich unter dem Eindruck der #metoo-Debatte und auf Grund eigener früherer Erfahrungen und der unseres Tanzcoaches Marie-Jo Friske entwickelt", so Musical-Autor und -Komponist Niels Fölster, der auch Regie führt. "Im Zentrum der Handlung steht eine Schülerband mit vier Jugendlichen, die sich für eine TV-Casting-Show bewerben und auch Erfahrungen mit den Schattenseiten des Musik- und Fernsehbusiness machen, mit Machtmissbrauch und Ausbeutung konfrontiert werden." Daher sei "Stage Teens" für ein Publikum ab zwölf Jahre geeignet.

Die Sängerinnen Sophie (Celine Witt), Lisa (Nele Bree) und Lucy (Annika Hesse) sowie Sänger und Gitarrist Tom (Toni Geißler) der Schülerband "Die Goldkelchen" werden mit ihren Liedern von einem Produzenten in eine TV-Castingshow eingeladen. "Es gibt einige Verwicklungen, und die gemachten Erfahrungen bringen die Vier fast ans Ende der Band und auch der Freundschaft", verrät Annika Hesse. "Am Schluss erkennen sie aber, dass die Stärke in ihnen selbst liegt und sie niemanden brauchen, der ihnen Traumbilder vortäuscht. Sie schöpfen neuen Mut und gründen sich neu als Gruppe."

Die vier Hauptdarsteller gehören seit mehreren Jahren zum Musicalensemble. "Mit Singen, Tanzen und Schauspiel ist Musical sehr breit gefächert. Und die Proben und Aufführungen mit dem tollen Ensemble machen viel Spaß", sagt Annika Hesse (21), die vor acht Jahren in "Family Affairs" erstmals auf großer Musical-Bühne stand. Zuletzt sang und spielte sie in "Frei wie der Wind" (2016/2017).

Neben Musik bietet "Stage Teens" viel Tanz. Denn einige Szenen spielen in einem Tanzstudio, in dem die drei Mädchen regelmäßig trainieren. Viele der 17 Songs in 23 Szenen sind für Solo und Chor geschrieben. Es gibt einen elfköpfigen Backgroundchor, und im Orchestergraben des Kulturzentrums agiert eine 19-köpfige Musical-Projekt-Gruppe. Alle fiebern der Uraufführung entgegen. Generalprobe ist am Donnerstag.

Auf die Premiere am kommenden Freitag, 13. September, folgen Aufführungen am 14. und 15. September. Ticketinformationen gibt es an der Theaterkasse des Kulturzentrums unter 03385/519051. "Stage Teens" geht auch auf Reisen. Es ist das erste havelländische Kreismusikschul-Musical, das am Theater in Brandenburg an der Havel gezeigt wird. Unter Schirmherrschaft der CDU-Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann ist es dort am 18. und 19. September zu erleben.