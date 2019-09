René Wernitz

Rathenow (MOZ) Sportwagen gestohlen: Der Halter eines Audi RS7 mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-RS 605 zeigte den Diebstahl am Montagvormittag bei der Polizei an. Das Auto hatte über die Nachtstunden hinter dem City-Center in Rathenow gestanden, wo es offenbar geknackt wurde. Der entstandene Sachschaden soll sich auf rund 110.000 Euro belaufen.