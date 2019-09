Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Gute Nachrichten aus der Brieselanger Verwaltung. Der Genehmigungsbescheid des Brandenburger Bildungsministeriums für die Umwandlung der Hans-Klakow-Oberschule in eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe liegt vor. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 kann die Schule als vierzügige Gesamtschule mit zweizügiger gymnasialer Oberstufe geführt werden. "Mit der Entscheidung des Bildungsministeriums sind wir einen deutlichen Schritt weiter vorangekommen", kommentierte Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) die gute Nachricht. "Damit haben wir mehr Planungssicherheit."

Der Umbau der Schule und der Bau einer Dreifeldturnhalle ist die größte Investition in eine Bildungsstätte, die die Gemeinde in den kommenden Jahren stemmen muss. Kosten von rund 25 Millionen Euro werden laut Gemeinde anfallen. An diesen beteiligt sich der Landkreis Havelland - unter Vorbehalt - mit bis zu 6,1 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2022. Mit der Umwandlung der Oberschule in eine Gesamtschule wird dem im Schulentwicklungsplan des Landkreises festgestellten Mehrbedarf an Schulplätzen an weiterführenden Schulen im östlichen Havelland Rechnung getragen.

Die Finanzierung der Bauarbeiten fuße aber auf drei Säulen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte: Eigenmittel, Bezuschussung durch den Kreis und Drittfinanzierung. Wie es ebenfalls seitens der Verwaltung hieß, sei die Planerausschreibung bereits veröffentlicht. Im nächsten Schritt müsse der öffentlich-rechtliche Vertrag von der Gemeindevertretung per Beschlussfassung genehmigt werden. "Der vorliegende Bescheid erfüllt mich mit großer Zufriedenheit. Der Weg für die weiteren notwendigen Schritte ist damit frei", so Garn abschließend.