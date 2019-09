MOZ

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 12 Uhr in der Petersstraße gekommen. Die Fahrer eines Opel und eines Ford stießen aus bislang unbekannter Ursache zusammen, meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag.

Rettungskräfte versorgten die leichtverletzten Insassen beider Autos ambulant. Sie wurden noch an der Unfallstelle entlassen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gesamtschaden: 10 000 Euro.