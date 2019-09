MOZ

Lindenberg (MOZ) Bei einem Überfall in einem Schnellrestaurant in der Karl-Marx-Straße in Lindenberg haben drei Männer in der Nacht zu Dienstag erbeutet. Das Trio war gegen 1 Uhr in das Imbisslokal, das bereits geschlossen hatte, gelangt, hatte die Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und in die Kasse gegriffen. Dann flüchteten die Tatverdächtigen. Die Mitarbeiter erlitten einen Schock und wurden von Rettungskräften behandelt. Wie viel Geld die Räuber erbeutet haben, ist noch unklar.