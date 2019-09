MOZ

Schönerlinde (MOZ) Nach dem schweren Unfall auf der Dorfstraße in Schönerlinde am 19. August, an dessen Folgen ein 22 Jahre alter Radfahrer später im Krankenhaus starb, sucht die Polizei nach Zeugen. Vor allem nach Hinweisen auf einen Kleinwagen, der hinter dem gestürzten Radler stand, und dessen zwei Insassen. In dem Auto saß ein junges Paar, das sich laut Polizei vermutlich in polnischer Sprache unterhielt. Der kurzhaarige Mann soll Mitte 20, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein, die Frau ist wohl Anfang 20, etwa 1,65 Meter groß und trägt lange schwarze Haar. Wer etwas zum Unfallhergang, dem Auto oder zu den beiden Personen, die Richtung Mühlenbeck weggefahren sind, sagen kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Barnim unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.