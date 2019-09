MOZ

Wusterhausen Ein 18-Jähriger soll am Montagabend im Wusterhausener Ortsteil Brunn mit einer Softair-Waffe auf ein Fenster geschossen haben. Im Schussfeld befanden sich laut Polizei zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren.

Die Beamten trafen den vermeintlichen Schützen vor Ort an und stellten die Waffe sicher. Am Dienstag meldete sich eine 60-Jährige bei der Polizei. Sie hatte ihren Skoda an der Straße abgestellt, auf der der 18-Jährige geschossen haben soll, und hatte Beschädigungen an dem Wagen festgestellt. Offenbar war eine Kugel in die Seitenscheibe eingeschlagen.