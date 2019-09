MOZ

Grünheide (MOZ) Der Fahrer eines Renault-Kleintransporters ist am Montag gegen 15.30 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve auf der L 38 in Richtung A 10 in Grünheide.

In der Folge verlor der Fahrer (51) die Kontrolle über das Auto, es überschlug sich und blieb neben der Straße liegen. Er konnte sich selbstständig befreien, so die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sachschaden: 5000 Euro.